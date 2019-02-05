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05.02.2019 15:27
Рубрика: Власть

В МВД спрогнозировали рост производства синтетических наркотиков

Текст: Иван Петров
Ожидается рост производства синтетических наркотиков в подпольных лабораториях на территории России. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник управления межведомственного взаимодействия главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Виталий Хмельницкий. По его словам, рост производства синтетических наркотиков на территории фиксируется в России с 2015 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С высокой долей вероятности мы ожидаем его и в дальнейшем", - отметил он.

Хмельницкий уточнил, что из-за дешевизны и сильного действия синтетические наркотики становятся все более популярными среди россиян.

"В общем объеме изъятия синтетические наркотики составляют пятую часть или 20,3 процента. При этом наиболее распространены такие синтетические наркотики, как мефедрон, МДМА, аналоги тетрогидроканнабинола", - цитирет РИА Новости Виталия Хмельницкого.

Полицейский отметил, что сохраняется пагубная роль наркопритонов. По его словам, в прошлом году число выявленных преступлений, связанных с их содержанием, выросло на 4,7 процента. В качестве позитивной тенденции он отметил снижение участия несовершеннолетних в наркопреступлениях на 11,4 процента.

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Кроме того, начальник управления антинаркотического главка МВД рассказал, что в 2018 году каждое десятое преступление, совершенное в интернете, было связано с наркотиками. По данным МВД, в 2018 году с помощью IT-технологий было совершено более 174 тысяч преступлений.

В то же время в прошлом году был ограничен доступ к 27 тысячам сайтов в интернете, что позволило сократить аудиторию подобных ресурсов на несколько миллионов человек.

Согласно полицейской статистике, в 2018 году в РФ было изъято из незаконного оборота около 23 тонн наркотиков, пятую часть составила "синтетика".

Напомним, сегодня пресс-центр МВД России сообщил о задержании в Москве угнанного автомобиля, в котором оперативники обнаружили 15 кг амфетамина.

Власть Безопасность Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Борьба с наркотиками
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