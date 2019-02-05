Видео: Заснувший за рулем водитель устроил пожар на трассе

Если какое-то видео и заслуживает эпитета "огонь", то, наверное, это, из американского штата Нью-Гэмпшир. Водитель мчавшегося по обледенелой загородной трассе джипа неудачно заложил вираж и вылетел на встречную полосу. Там врезался в грузовик и вспыхнул как спичка.

Ехавший чуть позади джипа водитель, на регистратор которого и попало это видео, не успел нажать на педаль тормоза и буквально прошел через огонь.

Как уцелела та машина, что с регистратором, и как удалось спасти видеозапись ДТП - не спрашивайте. Тот, кто наверху, бережет дураков, влюбленных и заснувших за рулем водителей.

Да-да, заснувших. Если верить комментариям под видео, водитель джипа, возвращавшийся на каникулы студент, задремал на мгновение за рулем и вильнул рулем на встречку. А еще в комментариях пишут, что в этом ДТП выжили все: и водитель с регистратором, и тот, что на фуре, и даже студент в джипе. Чудеса, да и только.