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05.02.2019 14:21
Рубрика: Видео

Видео: Застрявшие в пробке канадцы решили сыграть в хоккей

Текст: Вадим Давыденко

Быть канадцем в общем-то нетрудно: чти королеву и родителей своих, люби кленовый сироп и Райана Гослинга, а главное - играй в хоккей, всегда и везде играй в хоккей, в любой непонятной ситуации.

Эти нехитрые заповеди малыши впитывают с молоком матери. Оставь двух канадцев на минутку без дела - хоть в лесу они заблудятся, хоть в торговом центре заскучают в ожидании застрявших в примерочной жен - глядь, а уже палками гоняют по полу какую-то еловую шишку, отпихивают друг друга плечами и норовят силовой прием провести.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Вот и на этом ролике прекрасно видно, что значит быть канадцем. Длиннющая автомобильная пробка образовалась из-за только что утихшей метели между городком Сен-Сюльпис и Монреалем. И пока снегоуборочная техника расчищает дорогу, никто и не думает нервно давить на клаксон или ругаться с перекрывшими дорогу патрульными. Потому что вторая отличительная черта всех канадцев - вежливость.

Лишняя минута в пробке - время для хоккея. Вытащили клюшки и давай оттачивать кистевые броски на скользкой от льда трассе. Заиграются, как пить дать, не заметят, что дорога открыта, что ехать можно. А если уж дело до буллитов дойдет, то какое уж тут автомобильное движение? До него ли? Шайбу, шайбу!

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#видео #авто