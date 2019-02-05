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05.02.2019 10:00
Рубрика: Экономика

ВТБ обогнал в 4 раза Сбербанк по привлечению валюты у населения в декабре

Текст: Ирина Жандарова

ВТБ привлек за декабрь более 1 млрд долларов у населения. Это в четыре раза превышает показатели Сбербанка. Результат объясняется притоком состоятельных клиентов из-за привлекательных ставок, которые предлагает банк, пишет РБК.

Фото: iStock
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Объем депозитов в валюте на 1 января 2019 года составил 58,9 млрд долларов. Приток за декабрь составил 1,9 млрд долларов. Более половины этого притока пришлось на ВТБ.

Причем, декабрь обеспечил банку практически весь приток валютных средств за год. Так как всего в 2018 году ВТБ привлек 1,13 млрд долларов.

В августе российские банки наблюдали отток валюты. ВТБ повысил ставки по депозитам, чтобы привлечь дополнительных клиентов. Сейчас максимальная ставка по вкладам в долларах на полгода или на год составляет 3,56 процента. У Сбербанка максимальная ставка при вкладах на полгода составляет 2,27 процента,  у Альфа-банка - 2,51 процента, у ЮниКредит Банка - 2,47процента на полгода, 3,30 - на год.

 

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