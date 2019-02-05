Выставку литературы стран Содружества презентуют в Минске

Что читает и чем увлекается читающий мир Содружества можно будет узнать, в том числе, и на презентации передвижной выставки художественных книг современных авторов СНГ "Читаем вместе - познаем друг друга". Она предусмотрена в день открытия XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки 6 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В экспозиции будут представлены почти шесть десятков книг из девяти государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана. Это книги, изданные на русском и национальном языках за последние 25 лет и ставшие знаковыми в своей стране.

"Литература - образное отражение жизни человека и общества, - отметили в пресс-службе. - К сожалению, в библиотеках стран Содружества незначительно представлены издания, вышедшие в свет после провозглашения государствами СНГ своей независимости. Поэтому проект "Читаем вместе - познаем друг друга" позволит жителям синеокой лучше узнать сегодняшнюю жизнь, ценности и устремления своих соседей".

Кстати, в белорусской столице выставка литературы стран Содружества будет демонстрироваться впервые. Предполагается, что в будущем эти книги будут экспонироваться в ведущих национальных библиотеках стран СНГ. Организаторами проекта, проводимого в рамках Года книги, выступили Совет по культурному сотрудничеству стран СНГ, Исполнительный комитет Содружества и президентская библиотека Беларуси.

ХXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка, напоминает "СОЮЗ", будет проходить с 6 по 10 февраля под слоганом "Больше, чем книги". На площадке около 3 тысяч квадратных метров будет представлено более 300 экспонентов. Заявки на участие в выставке подали представители 35 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тысяч человек.