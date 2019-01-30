Что белорусские читатели смогут увидеть и с кем подружиться на российском стенде в Минске?

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет в белорусской столице в 26-й раз. На сей раз - с 6 по 10 февраля. Это наряду с Московской книжной выставкой-ярмаркой - один из крупнейших книжных смотров СНГ и Восточной Европы. А для российских издателей - не "одна из", а просто ближайшая зарубежная. И "ближайшая" не только географически.

По крайней мере трем заметным участникам российской программы для того, чтобы встретиться с минскими читателями, не нужно никуда ехать. Потому что они живут в Минске. В первую очередь это Светлана Алексиевич - лауреат Нобелевской премии по литературе, - получившая эту награду за сочинения, написанные на русском языке. 9 февраля в 17.30 в конференц-зале выставочного комплекса "БелЭкспо" она проведет встречу с читателями.

В этот же день, 9 февраля, но в 13.00, с читателями на детской сцене российского стенда встретятся пишущие дуэтом минчане Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. Этот "двуголовый" автор - один из самых успешных современных русских писателей, работающих на детскую и подростковую аудиторию. Их бестселлеры "Время всегда хорошее", "Правдивая история Деда Мороза" и другие прекрасно известны в России. Днем раньше они примут участие в "круглом столе" по проблемам детской и подростковой литературы "Я в писатели пойду, пусть меня научат!", который пройдет 8 февраля в 17.00 в пресс-центре. В нем же примет участие еще одна русская писательница, которой ехать на ярмарку не придется. Это популярная сочинительница юмористических фэнтези Ольга Громыко - уроженка украинской Винницы и жительница Минска.

При всем несходстве жанров сходная судьба у одной из главных звезд российской делегации - Евгения Водолазкина. Выросший в Киеве житель Петербурга прославился романом "Лавр" про древнерусского целителя, получивший горячий отклик во всем мире. Но на сей раз в Минск Евгений Водолазкин едет представлять свой новый роман "Брисбен", главный герой которого - живущий в Германии российско-украинский музыкант. 8 февраля в 16.00 он представит его на российском стенде. И в этот же день через три часа, в 19.00, Водолазкин тоже "сыграет дуэтом" - вместе со своим московским коллегой, писателем и журналистом "Российской газеты" Павлом Басинским. Они вместе представят фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", в котором Басинский выступил одним из авторов сценария (и только что получил за это премию "Золотой орел"). Этот кинопоказ пройдет в Доме Москвы в Минске.

А для тех, кто до него не сможет доехать, Басинский с Водолазкиным на следующий день, 9 февраля, в 14.30 проведут на российском стенде литературную дискуссию на тему "Фикшн и нонфикшн: соперники или союзники?". Обоим авторам есть много что сказать на эту тему, так что ведущей дискуссии, замглавреда "Российской газеты" Ядвиге Юферовой, пожалуй, придется быть "модератором" в буквальном смысле слова, то есть сдерживать участников.

Перед минчанами выступят также не нуждающийся в представлении поэт-песенник Илья Резник, детская поэтесса Анастасия Орлова, поэт-бард Вероника Долина. Будет представлено несколько выпусков известнейшей серии "Жизнь замечательных людей": Николай Долгополов представит книгу "Гении разведки" (9 февраля, 12.30), а Максим Макарычев - cразу несколько своих биографий: "Фидель Кастро", "Валерий Харламов", "Александр Мальцев". Причем в презентации примут участие сам Александр Мальцев (которому в этом году исполняется 70 лет) и Татьяна Харламова (6 февраля, 15.00).

События на внушительном 200-метровом российском стенде, разделенном на две части, взрослую и детскую, будут идти все дни в режиме нон-стоп. Но заглянуть на него стоит не только ради встреч. И даже не ради того, чтобы вместе с самим Иваном Андреевичем Крыловым прочитать под видеозапись одну из его басен - в ознаменование 250-летия со дня рождения великого баснописца на стенде будет проходить конкурс "Читаем вместе басни И.А. Крылова".

Важнее те, вокруг кого все эти встречи и конкурсы устраиваются, то есть сами книги. В Минск везут свою продукцию порядка тридцати российских издательств, - крупных и мелких, столичных и региональных. Это порядка двух тонн книг - причем бòльшая их часть в любом случае там и останется, в виде даров в школы и библиотеки.