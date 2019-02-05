Известный португальский специалист, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью приговорен к году тюремного заключения. Об этом сообщают испанские СМИ.

Испанская правовая машина продолжает работу на полную мощность, вне зависимости от того, кто становится фигурантами громких дел о неуплате налогов. Так, недавно был оглашен приговор одному из лучших футболистов современности Криштиану Роналду, который получил два года тюрьмы условно, а также был обязан выплатить многомиллионный штраф. Теперь наказание получил и Моуринью.

Он обвинялся в том, что в 2011 и 2012 годах, когда возглавлял мадридский "Реал", скрывал доходы от имиджевых прав. Жозе, впрочем, не слишком отпирался: еще прошлой осенью стало известно, что он признал нарушение. А сейчас он согласился с наказанием в виде года тюрьмы и выплаты штрафа в размере двух миллионов евро.

Разумеется, за решетку Жозе не отправится. Во-первых, в Испании не сажают в тюрьму в том случае, если срок за ненасильственное преступление не превышает двух лет. Во-вторых, испанское законодательство не предусматривает реального срока за впервые совершенное экономическое преступление.