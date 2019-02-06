На экраны Союзного государства выходит фильм Юрия Быкова "Завод"

Юрий Быков - автор сценария, режиссер, композитор и продюсер "Завода". Также продюсированием фильма, наряду с иностранцами, занимался белорус Виталий Шляппо ("Кухня", "СуперБобровы").

"Завод" - очередная режиссерская работа Юрия Быкова после пятилетнего молчания в кино. Идея фильма "Завод" родилась еще в 2014 году, вскоре после завершения работы над фильмом "Дурак" (фильм участвовал в минском международном кинофестивале "Лiстапад"). Однако потребовалось несколько лет, прежде чем ее удалось реализовать. Режиссера пригласили снимать сериал "Метод", потом - работу на проекте "Время первых", затем был сериал "Спящие".

…Действие в фильме происходит в течение суток - в такое сжатое время четко проявляются характеры. Прямо посреди дня и посреди дороги из "мерса" похищен местный олигарх Калугин (его играет актер Андрей Смоляков - "Движение вверх", "Викинг", "Высоцкий"). Неизвестные в балаклавах потребовали за него большой выкуп. Отвезти деньги берется глава личной охраны бизнесмена по кличке Туман (его играет Владислав Абашин). Его вооруженные до зубов "спецы" приехали ночью на завод Калугина, где теперь босс был в заложниках. Они пока не знают, что те, другие, забаррикадировавшиеся в цехе, - это местные рабочие во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой. Полгода без зарплаты и предстоящее банкротство завода толкнули их на отчаянный шаг.

- Идея возникла за короткое время, но дорабатывалась достаточно долго, - рассказал Юрий Быков. - После "Дурака" я огляделся и понял, что следующей темой, которая будет на пике, станет серьезное расслоение классов. Санкции, кризис повлекут за собой социальное расслоение. "Завод" целенаправленно делался не как арт-хаус или фестивальное кино, а как зрительский фильм - боевик, вестерн, баллада.

- Как проходил кастинг этого мужского фильма?

Юрий Быков: Роль владельца завода Калугина, которого рабочие берут в заложники после объявления им о закрытии производства, исполнил Андрей Смоляков. Это должен быть очень крупный, нестарый, харизматичный артист. Не молот, не молоток, а - острое лезвие. И тогда я предложил роль Андрею Смолякову. А кто еще может сыграть человека крайне мужественного, но при этом крайне отрицательного? Я настоял, чтобы он снимался в своей собственной кофте. Мне кажется, я знаю таких людей. Не олигархов высокого полета, а провинциальных мужиков. Я приехал к Андрею домой со сценарием. Попили чай. Первое слово которое вылетело из уст Смолякова после прочтения сценария, - это безысходка.

Роль рабочего по прозвищу Седой, подбивающего коллег на похищение владельца завода и требующего финансовой компенсации, исполнил Денис Шведов. "Завод" стал пятой совместной нашей работой, он уже снимался в фильмах "Майор", сериалах "Инкассаторы" и "Метод". Я понимал, что на роль Седого мне нужен артист, которого я очень хорошо знаю. Можно сказать, что под типаж Шведова и писался этот персонаж.

На роль Тумана я взял артиста, с которым еще не работал. Я представлял кого-то вроде молодого Машкова времен фильма "Давай сделаем это по-быстрому". И мне показалось, что во Владиславе Абашине отчасти я увидел эту харизму, трогательную и в то же время дьявольскую.

Почему интеллигентный Иван Янковский сыграл рабочего Вовку?

Юрий Быков: Я очень доволен, что Ваня согласился сниматься. Мне кажется у него большое будущее, он невероятной харизмы. Я его видел в "Тряпичном союзе", где он играл уличного персонажа. Он хотел еще на сериале "Метод" поработать со мной, но не вышло. Образ он черпал из того, что видел вокруг. А еще смотрел на деда, Олега Янковского, в фильме "Влюблен по собственному желанию", где он сварщика играл на заводе. И хотя это совсем другой жанр, внутренний монолог с собой, который он все время там ведет, его тоже вдохновлял. И на "Заводе" он тоже существовал в каком-то внутреннем монологе с собой.

- Где снимали завод?

Юрий Быков: Поиск завода, на территории которого можно было бы организовать съемочный процесс, занял много времени и проходил по всей стране: от Норильска до Москвы. В Москве в итоге нужный объект и был найден - завод железобетонных изделий рядом с метро "Бульвар Рокоссовского". Съемки фильма проходили в октябре-ноябре в течение трех недель, по шесть ночей подряд с одним перерывом в неделю. У меня все картины достаточно суровые по обстоятельствам. И ночь, и холод, и дождь помогали артистам не врать, снимали с них излишнюю шелуху.

По сценарию всю ночь, в течение которой разворачивается основной сюжет картины, идет дождь. Хотя изначально планировалось, что будет идти снег. Но так как морозов не было, у нас лил искусственный дождь. Было очень холодно. Я только потом понял, какая это жертва была - актерам сниматься под проливными установками. Я имею в виду Тумана и его команду. Это же такой риск для здоровья.