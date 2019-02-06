Новости

Дебют Джоны Хилла покажут на Берлинале и привезут в Россию 19:18
Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь 19:17
Путин поручил рассмотреть вопрос о памятнике актеру Ульянову в Москве 19:09
Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек 18:58
Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех 18:51
В Подмосковье резко снизилось число дачных краж 18:47
Новая Toyota Corolla для России: свежая информация 18:38
Мадридские таксисты завершили забастовку 18:35
Петербуржец получил условный срок за убийство друга сувенирным мечом 18:30
Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли 18:20
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах 18:17
Один человек погиб в результате взрыва на месторождении в ХМАО 18:12
Адвокат: Защита обжалует решение по Кокорину и Мамаеву 18:11
Власти Венесуэлы изъяли партию оружия из США 18:09
Жир признали главным двигателем эволюции человека 18:09
На Кубани за аферу в 800 млн. осудят банкиров и застройщиков 18:05
Германия увеличит свой вклад в бюджет НАТО 18:04
В Челябинске фонтан кипятка высотой с дом оставил жильцов без света 18:00
Песков рассказал о зарплатах в кремлевской пресс-службе 17:58
Видео: как кататься на электросамокате с максимальным комфортом 17:55
В Венецию будут пускать по билетам 17:54
Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье 17:53
Директора воронежской электросети задержали за мошенничество 17:40
Взрыв прогремел на месторождении под Сургутом 17:38
В Львовской области украли американское военное оборудование 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 18:11
Рубрика: Спорт

Адвокат: Защита обжалует решение по Кокорину и Мамаеву

Текст: Данила Жиляев

Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева намерена обжаловать решение суда продлить срок их пребывания под стражей на два месяца. Об этом заявил журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Адвокат: Александру Кокорину грозит инвалидность

Сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении задержания спортсменов до 8 апреля. Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий с октября находятся в СИЗО по делу о драках в центре Москвы, в результате которых пострадало двое чиновников и водитель ведущей Первого канала.

Следствие настаивало на продлении ареста из-за необходимости дополнительного времени на ознакомление всех участников дела с его материалами. По мнению защиты, эта процедура искусственно затягивается.

"Материалы для ознакомления нам предоставили только 30 января, через месяц после окончания расследования. Все было искусственно создано, чтобы создать основания для данного ходатайства, которое, к сожалению, суд поддержал. Наши разумные и обоснованные доводы по непонятным причинам были отклонены, - сказал Бушманов. - Мы будем обжаловать решение, добиваться скорейшего завершения процедуры и получения доступа прокуратуры к проверке наших доводов".

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Вокруг футбола Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву
Директор "Артека" Алексей Каспржак освобожден от должности
В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"