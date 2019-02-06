Адвокат: Защита обжалует решение по Кокорину и Мамаеву

Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева намерена обжаловать решение суда продлить срок их пребывания под стражей на два месяца. Об этом заявил журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении задержания спортсменов до 8 апреля. Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий с октября находятся в СИЗО по делу о драках в центре Москвы, в результате которых пострадало двое чиновников и водитель ведущей Первого канала.

Следствие настаивало на продлении ареста из-за необходимости дополнительного времени на ознакомление всех участников дела с его материалами. По мнению защиты, эта процедура искусственно затягивается.

"Материалы для ознакомления нам предоставили только 30 января, через месяц после окончания расследования. Все было искусственно создано, чтобы создать основания для данного ходатайства, которое, к сожалению, суд поддержал. Наши разумные и обоснованные доводы по непонятным причинам были отклонены, - сказал Бушманов. - Мы будем обжаловать решение, добиваться скорейшего завершения процедуры и получения доступа прокуратуры к проверке наших доводов".