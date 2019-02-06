Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву

Тверской суд Москвы продлил сроки ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также их соучастникам Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Они будут оставаться под стражей как минимум до 8 апреля, когда состоится новое заседание.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий попали под суд после того, как прошлой осенью стали зачинщиками драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Все они были заключены под стражу на два месяца, после их арест продлевали на аналогичный срок.

Сегодня следствие вновь обратилось с ходатайством о продлении ареста обвиняемым. В качестве аргумента был приведен тот довод, что еще не все участники дела ознакомились с его материалами, и на это требуется дополнительное время. Прокурор поддержал ходатайство, назвав такую меру разумной и соответствующей процессуальным нормам.

По большому счету, ничего нового на заседании суда сказано не было, на что обратили внимание адвокаты обвиняемых. В частности, адвокат Игорь Бушманов заявил, что доводы обвинения не обоснованы, а следствие злоупотребляет своими процессуальными провами.

"Следователь говорит, что надо завершить некие процедуры. К этому стоит отнестись критически и принять неоднократные факты волокиты при расследовании и неэффективной организации ознакомления с материалами дела", - заявил Бушманов. Защита также попросила предоставить график ознакомления участников дела с материалами, на что получила отказ.

Адвокат Андрей Ромашов попросил также приобщить к делу заключение врачей Российского футбольного союза и петербургского "Зенита" о том, что Александр Кокорин 16 марта перенес операцию на травмированном колене, и ему необходимо продолжать работать над укреплением мышц. Если он останется под стражей, подчеркнул адвокат, то рискует стать инвалидом, так как ему будет грозить замена коленного сустава на искусственный.

Мать Кокориных заявила о готовности внести за старшего сына залог в размере более 10 миллионов рублей. Кириллу же защита попросила изменить меру пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в квартире матери. Сам Кирилл, получив слово, с недоумением отреагировал на обвинения: "Я полтора года назад сдавал ЕГЭ, а сейчас меня выставляют уголовником, который убивает людей. Как можно подавать такое ходатайство?"

Так или иначе, доводы защиты на суд не подействовали. Принято решение, что обвиняемые останутся под стражей до 8 апреля, когда состоится новое рассмотрение этого дела.