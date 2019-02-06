БЕЛТА стала официальным медиапартнером II Европейских игр

Ведущее телеграфное агентство Беларуси приобрело с 6 февраля статус официального медиапартнера летних II Европейских игр, которые стартуют в белорусской столице в последней декаде июня 2019 года, информирует БЕЛТА.

Руководство информационного агентства и фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" заключили 6 февраля соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ предусматривает освещение хода подготовки и проведения спортивных состязаний в широком мультимедийном формате на шести языках (русском, белорусском, английском, испанском, немецком, китайском) и на онлайн-ресурсах БЕЛТА. Кроме того, предусмотрены регулярные публикации информационных и аналитических материалов в печатных изданиях агентства - газете "7 дней", журналах "Беларуская думка" и "Экономика Беларуси. Economy of Belarus".

"Сотрудники агентства и ранее активно освещали ход подготовки к II Европейским играм, визиты инспекторов из ЕОК, принимали участие во всех организационных мероприятиях. На сайте агентства уже давно появилась и рубрика о II Европейских играх", - рассказал директор фонда Георгий Катулин. Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, в свою очередь, отметила, что журналисты уже подготовили около 450 материалов и более 300 фотографий, посвященных подготовке к этому триумфальному спортивному торжеству.

У БЕЛТА солидный фотоархив, позволяющий создать еще один проект, в котором иллюстративный ряд будет рассказывать не только о II Европейских играх, но и знакомить с этапами развития национального спорта. Кроме того, с 6 февраля на сайте будет запущен и видеопроект. Он будет информировать о подготовке к европейской олимпиаде атлетов, тренеров и организаторов Игр.

Официальным медиапартнером Игр стал и издательский дом "Беларусь сегодня". В медиахолдинг входят редакции газет "СБ. Беларусь сегодня", "Рэспублiка", "Народная газета", "Сельская газета" и "Знамя юности", интернет-ресурс и радиостанция "Альфа Радио".

Кстати, "Беларусь сегодня" тоже уже давно включилась в процесс освещения предстоящего форума. Активно работает в редакции и пресс-центр II Европейских игр, в котором атлеты и тренеры рассказывают о подготовке к предстоящим стартам. "А церемонию подписания соглашения о сотрудничестве с дирекцией II Европейских игр уже увидели около 1,5 тысяч посетителей сайта ", - рассказал директор издательского дома Дмитрий Жук.

Следует добавить, что Беларусь получила право на проведение II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов еще в октябре 2016 года в Минске. Как уже информировал "СОЮЗ", они пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, а состязания по 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.