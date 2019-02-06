Джим Керри сыграет Воланда в "Мастере и Маргарите"

Американо-канадский актер Джим Керри, только что выступивший в своей лучшей, пожалуй, драматической роли в сериале "Шучу", сыграет Воланда в российском мюзикле "Мастер и Маргарита".

Такая информация появилась в официальной группе мюзикла в соцсети "ВКонтакте".

Уточнено, что Керри, "как известно, большой поклонник Булгакова и русской классической литературы", инкогнито посмотрел "Мастера и Маргариту" в январе и "с радостью согласился принять участие в спектакле".

"Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию. В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актер был приглашен не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена".

Уведомлено, что "по замыслу постановщиков Джим покажет публике необычного Воланда". При этом в новой интерпретации на сцене будет не один Воланд - тень мессира сыграет афроамериканец. "Кто? Пока держится в тайне", - интригует сообщение.

Также не приводятся и сроки реализации проекта.

Керри 57 лет. Известен по фильмам "Пипец 2", сериям "Тупой и еще тупее" и "Эйс Вентура", "Вечное сияние чистого разума", "Шоу Трумана", "Маска". Занимается джиу-джитсу.

Ранее сообщалось, что зрителей повергла в шок первая в карьере Керри "полноценная" секс-сцена.