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Это прекрасно: вышел новый трейлер "Дамбо" Тима Бертона

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    06.02.2019, 16:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Опубликован новый трейлер игрового ремейка "диснеевского" "Дамбо": сказочных прекрас ролик появился на YouTube-канале "Disney Россия".

В нем паранормальный слоненок заглядывает своими человеческими глазами в самую душу, а затем, после серии неудачных попыток, стремительно летит.

Картинка - изумительная. Актеры - отличные: Ева Грин, Колин Фаррелл, Алан Аркин, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Люси ДеВито (дочь), Джозеф Гатт ("Игра престолов", "Настоящий детектив") и Шэрон Руни ("Шерлок", "Попадец").

Фото: youtube.com
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Сценарист - Эрен Крюгер ("Ключ от всех дверей", "Звонок", "Трансформеры"). Композитор - Дэнни Эльфман.

Предыдущий трейлер, довольно жуткий, можно посмотреть здесь.

Российская премьера - 28 марта.

Оригинальный "Дамбо" вышел в 1941 году, став четвертым по счету полнометражным диснеевским мультфильмом. Главный герой - цирковой слоненок, жизнь которого полна невзгод. Но все радикально меняется, когда Дамбо обнаруживает в себе способность красиво летать, размахивая огромными ушами. В 1942-м мультфильм получил премию "Оскар" за лучший саундтрек, а в 1947-м - приз Каннского фестиваля за лучшую анимацию.

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