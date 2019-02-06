Это прекрасно: вышел новый трейлер "Дамбо" Тима Бертона

Опубликован новый трейлер игрового ремейка "диснеевского" "Дамбо": сказочных прекрас ролик появился на YouTube-канале "Disney Россия".

В нем паранормальный слоненок заглядывает своими человеческими глазами в самую душу, а затем, после серии неудачных попыток, стремительно летит.

Картинка - изумительная. Актеры - отличные: Ева Грин, Колин Фаррелл, Алан Аркин, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Люси ДеВито (дочь), Джозеф Гатт ("Игра престолов", "Настоящий детектив") и Шэрон Руни ("Шерлок", "Попадец").

Сценарист - Эрен Крюгер ("Ключ от всех дверей", "Звонок", "Трансформеры"). Композитор - Дэнни Эльфман.

Предыдущий трейлер, довольно жуткий, можно посмотреть здесь.

Российская премьера - 28 марта.

Оригинальный "Дамбо" вышел в 1941 году, став четвертым по счету полнометражным диснеевским мультфильмом. Главный герой - цирковой слоненок, жизнь которого полна невзгод. Но все радикально меняется, когда Дамбо обнаруживает в себе способность красиво летать, размахивая огромными ушами. В 1942-м мультфильм получил премию "Оскар" за лучший саундтрек, а в 1947-м - приз Каннского фестиваля за лучшую анимацию.