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06.02.2019 15:59
Рубрика: В мире

Янукович предупредил о готовящемся покушении на Медведчука

Текст: Юрий Когалов
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Киев готовит покушение на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.

"У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении", - сообщил экс-президент. По словам Януковича, он также может стать жертвой этой группы. "Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины, сотрудников спецслужб и военнослужащих не выполнять указания действующей власти. Власть поменяется, и что тогда?", - заявил бывший украинский лидер.

Он рассказал, что в свое время не был согласен с позицией, которую занимает Медведчук, но "никогда не давал заданий заткнуть ему рот или что-то с ним сделать, или устраивать какие-то провокации". "У меня никогда не было к нему особых симпатий, но это недопустимо по отношению к любому гражданину Украины", - подчеркнул Янукович.

Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями

Экс-президент напомнил, что нынешние власти страны "на каждом углу говорят о демократических принципах", и угрозы политикам в таком случае недопустимы.

Напомним, с мая 2014 года Медведчук является представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на минских переговорах. Накануне генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в его отношении по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По словам пресс-секретаря главы ведомства Ларисы Сарган, дело возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
 

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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