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06.02.2019 17:16
Рубрика: Легковые авто

"Как тебе такое, Илон Маск?": старая "Волга" взяла на буксир Tesla

Текст: Борис Захаров

Когда у высокотехнологичного электрокара садятся тяговые батареи, а до ближайшей розетки ехать и ехать, на помощь приходит старая-добрая "Волга". По крайней мере, именно такой сюжет запечатлен на снимке, собирающем десятки лайков в Сети. "Волга" ГАЗ-3102 взяла на буксир Tesla.

Уточним, что на данном снимке на буксир берут Tesla Model X, которая оснащается батареей емкостью 100 кВт/ч. 560-сильная электрическая силовая установка ускоряет автомобиль до 100 км/ч за 4,9 с, привод - полный. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Заявленный запас хода этой модели составляет 540 км. Однако это в идеальных условиях.

Фото: EPA/TESLA
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При активной езде, движении в пробках и минусовой температуре за бортом - как минимум на треть меньше. Ключевая компоновочная особенность американского электрокара - двери в форме крыла чайки, которые Tesla называет "крыльями сокола", поскольку дверь имеет не жесткую Г-образную форму. В зависимости от желания заказчика кроссовер может быть пяти-, шести- или семиместным.

ГАЗ-3102 "Волга" выпускался с 22 декабря 1981 года по ноябрь 2008 года Горьковским автомобильным заводом. Автомобтль оснащался 2,4-литровым 90-сильным карбюраторным бензиновым мотором и 4-ступенчатой "механикой". Время ускорения до 100 км/ч - 19 с.

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#Tesla