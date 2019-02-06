Какие гаджеты не дадут водителю уснуть за рулем

По данным минтранса, четверть ДТП в России происходит из-за усталости водителей. В мировой практике в каждой пятой аварии виноват уснувший шофер. Чтобы разбудить людей, в научных центрах придумали целый ряд гаджетов. На долю российских водителей выпала нейрокепка Sleep Alert.

По прогнозам специалистов, уже в конце 2019 года будет реализована новая система контроля бодрствования водителей. Специальные нейрокепки наденут на водителей общественного транспорта. Начнут с Подмосковья. К этому времени появится необходимое законодательство. Об этом сообщил исполнительный директор отраслевого союза Национальной технической инициативы "Нейронет" Александр Семенов.

Проект нейрокепки был представлен в 2017 году. На международной выставке "Иннопром-2017" Владимир Путин отметил изобретение и сказал, что нужно сделать его доступным для всех водителей, которые совершают длительные перевозки. Нейрокепка Sleep Alert была разработана группой специалистов НТИ. Головной убор оснащен козырьком и ушной клипсой. Когда водитель начинает засыпать, датчики передают сигнал клипсе и раздается неприятный звук, от которого человек просыпается.

Разработкой уже заинтересовались компании-перевозчики. Дополнительно для водителей будет доступно мобильное приложение. Сейчас оно находится на стадии тестирования. При помощи приложения компания сможет отслеживать физическое состояние водителя на расстоянии.

При этом цену нейрокепки планируют снизить до 3-4 тысяч рублей, с условием платной подписки. В настоящий момент цена кепки составляет около 10 тысяч рублей.

Надо заметить, что на рынке уже давно существуют гаджеты для водителей, которые могут "разбудить" его в случае повышенной опасности. Помимо нейрокепок есть и другие, зачастую более компактные и удобные приборы контроля водительского состояния.

Антисон

В интернет-магазинах предлагают приобрести беспроводной наушник-оповещатель. Цена варьируется от 70 до 200 рублей. Но есть модели и подороже. Одна из наиболее распространенных - Drive Alert Master.

Работает прибор на аккумуляторе. Принцип действия устройства заключается в контроле наклона головы водителя. Настройки устанавливаются заранее. Как только голова падает ниже запрограммированного уровня, наушник пищит неприятным слуху звуком. По задумке, водитель должен мгновенно проснуться. Но есть один минус. Если водитель запрокидывает голову назад, на подголовник, наушник не распознает наклона. Тогда можно обратиться к другим гаджетам.

Гаджет на пульсе

Определить состояние водителя можно и по руке, измерив пульс человека. Для этого есть два устройства - браслет и кольцо. Выбор браслетов на рынке большой. Сюда же идут смарт-часы, фитнес-трекеры и все, что надевается на руку и способно измерить пульс. Соответственно, ценовой диапазон тоже широкий.

Еще в продаже есть кольцо Stop Sleep. Правда, с ним сложнее - его редко встретишь на маркете. Но суть такая же. Если пульс снижается до уровня сна, приборы начинают вибрировать.

"Сонная" камера

Одна российская компания предлагает водителям камеру наподобие видеорегистратора. Прибор Dunobil Insomnia крепится на лобовое стекло. Только объектив направлен на самого водителя. Гаджет отслеживает движения головы и даже улавливает моргание глаз. Как только веки опустятся дольше чем на две секунды, прибор начнет верещать - и водитель тут же придет в чувства. А если человек умеет спать с открытыми глазами, камера увидит невольное падение головы вниз и опять же издаст звуковой сигнал. Цена такого устройства составляет около 7 тысяч рублей.

Если пульс снижается до уровня сна, приборы начинают вибрировать

Мозговой контроль

Компания Ferrari представила разработку для водительских кресел. В подголовник сиденья встроены биометрические беспроводные датчики. Они измеряют мозговую биоэлектрическую активность водителя. То есть напрямую получают информацию от человеческого мозга. В зависимости от состояния водителя происходит автоматическое снижение подачи топлива, и автомобиль останавливается.

Маяк на панели Anti Sleep Pilot

Гаджет-сигнализатор внешне напоминает небольшой маячок. Его устанавливают на панель автомобиля. Перед первым применением нужно создать водительский профайл и внести свои данные касательно стиля вождения. При помощи датчиков сигнализатор контролирует состояние шофера.

Периодически гаджет просит выполнить какие-либо задания, чтобы проверить бдительность управляющего. И если реакция окажется подозрительно медленной, робот предложит водителю остановиться и отдохнуть. Такой вот интерактивный способ контроля.

Активная безопасность

Куда более интерактивной может показаться система салона фирмы Ford. Здесь целый комплекс средств контроля состояния водителя. Машина способна распознавать дорожное покрытие и плотность потока. Отслеживать действия водителя, его маневренность. Исходя из этого транспортное средство может скорректировать свое движение на дороге. Более того, сам водитель "прослеживается" по всем параметрам. Рулевое покрытие измеряет пульс и температуру ладоней, инфракрасный датчик фиксирует температуру лица, а ремень безопасности замеряет частоту дыхания. И когда машина "поймет", что водитель уснул, то она не спеша остановится и сама включит аварийку.

Компания Toyota предлагает похожие системы контроля для водителей-пенсионеров и сердечников. В экстренной ситуации автомобиль способен затормозить или при помощи встроенной навигационной системы отвезти больного до ближайшего медпункта.

Усталость водителя при ДТП - очень важный фактор. Но, в отличие от количества алкоголя в крови, посчитать усталость на сегодняшний день невозможно. Она зависит от ряда обстоятельств. На водителя могут влиять и погодные условия, и состояние здоровья, и количество часов за рулем. Для последнего аспекта есть тахографы. Они учитывают режим труда и отдыха водителя. Но этот прибор способен лишь зафиксировать данные, но уж никак не воздействовать на самого водителя.

На данный момент снабжать водителей общественного и грузового транспорта нашумевшими нейрокепками на самом деле невыгодно. Пока что цена слишком завышена. Есть гаджеты более компактные и доступные. Частные автовладельцы уже давно пользуются такими приборами.

Плюс к этому надо учитывать изменения в сфере коммерческих автоперевозок. Требования к автовладельцам, будь то физические или юридические лица, одинаковые. Но суммы штрафов сильно разнятся. Поэтому и происходит перерегистрация владения с юрлица на физлицо. Но бизнес, по сути, остается тем же. Проще говоря, люди не хотят платить больше и готовы прибегать к самым разным способам увиливания от ответственности. Если они не могут оплатить штраф, то где тогда взять деньги на кепку, пускай даже и за 4 тысячи рублей? Можно же купить наушник за 70 рублей. Тем не менее некоторые компании-перевозчики все же разработкой заинтересовались.

Заместитель председателя общественного совета при минтрансе Наталья Агре поддержала идею введения гаджетов против сна для водителей коммерческого автотранспорта.

- Работа профессиональных водителей - это безопасность человеческих жизней. При ДТП с грузопассажирским транспортом наносится гораздо больше ущерба жизни и здоровью человека, чем при любом другом виде аварии. При вождении любая подсказка дает управляющему дополнительное время на принятие срочного решения. Поэтому вводить такие гаджеты можно и нужно, - считает Наталья Агре.

Кстати

Фото: Рафаил Мазелев/ ТАСС

Бороться со сном за рулем водители пытаются давно. Самый первый гаджет для этого был придуман еще во время Великой Отечественной войны. Водители, которые ездили на полуторках по Дороге жизни, крепили к потолку кабины простой армейский котелок, набитый гайками и болтами. Мало того, что он гремел всю дорогу, не давая заснуть, но, если у водителя от усталости падала голова, он бился об этот котелок и тут же просыпался.