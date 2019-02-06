Лукашенко: Книгоиздание остается визитной карточкой Беларуси

Книгоиздание в Беларуси, по убеждению ее лидера, по-прежнему остается визитной карточкой республики. В приветствии, которое Александр Лукашенко направил 6 февраля участникам и гостям XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки и V Международного симпозиума литераторов "Писатель и время", подчеркивается, что именно печатное слово связывает богатое историческое прошлое страны "и стремление современников к сохранению и обогащению культурного наследия предыдущих поколений". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В послании отмечается, что "на протяжении многих лет этот форум является значимым культурным событием в жизни Беларуси, собирая известных публицистов, писателей и издателей со всего мира, укрепляя профессиональные и деловые связи между ними". Президент выразил убеждение, что издательский форум будет способствовать популяризации книги как основы образования и духовного развития, поиску новых идей и взаимовыгодных контактов в гуманитарной сфере.

Как уже сообщал "СОЮЗ", около 400 мероприятий состоится в течение пяти дней на площадках международной выставки-ярмарки. Отдельными стендами будут представлены Россия, Турция, Германия, Финляндия, Швеция, Венгрия, Молдова, Румыния, Италия, Чехия, КНДР. Впервые свои стенды организуют Азербайджан, Украина, Казахстан, Израиль, Польша, Китай, Греция.

"Российская Федерация, как многолетний традиционный экспонент выставки, покажет яркий национальный стенд площадью 200 кв. м и насыщенную программу с участием популярных поэтов и писателей. Любители литературы смогут не только приобрести книги и узнать об издательских новинках, но и пообщаться с прозаиками, издателями, переводчиками и литературными критиками. Посетителей ждут встречи с Павлом Басинским, Евгением Водолазкиным и Николаем Долгополовым, поэтом Ильей Резником", - анонсировали организаторы российского стенда.