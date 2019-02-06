Около 400 мероприятий предлагает читателям Минская книжная выставка

Повышенный и традиционный интерес к литературе Союзного государства в очередной раз демонстрирует XХVI Минская международная книжная выставка-ярмарка в белорусской столице, на которой посетители смогут познакомиться с 500 новинками ведущих издательств России. Она проходит под слоганом "Больше, чем книги" с 6 по 10 февраля.

"Российская Федерация, как многолетний традиционный экспонент выставки, покажет яркий национальный стенд площадью 200 кв. м и насыщенную программу с участием популярных поэтов и писателей. Любители литературы смогут не только приобрести книги и узнать об издательских новинках, но и пообщаться с прозаиками, издателями, переводчиками и литературными критиками. Посетителей ждут встречи с Павлом Басинским, Евгением Водолазкиным и Николаем Долгополовым, поэтом Ильей Резником", - анонсировали организаторы российского стенда.

На детской сцене, сменяя друг друга, будут проходить викторины, мастер-классы по интерактивному чтению, конкурс чтецов "Читаем вместе басни Крылова" с подведением итогов. Состоятся презентации книг и встречи с читателями детских писателей Нины Дашевской, Анастасии Орловой, Екатерины Тимашпольской, Ольги Дворняковой, Кристины Крестовой, известного авторского дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. А исследователь детского чтения Наталья Медведь прочтет лекцию для родителей "А давайте бояться вместе!".

Кроме того, в дни книжной ярмарки будет можно ознакомиться с просветительской программой "Словари XXI века". Организаторы пояснили, что это крупнейший в России проект в сфере разработки и издания современных фундаментальных, базовых и школьных словарей русского языка. Среди российских участников также масштабно представлена "Российская газета", Высшая школа печати и медиаиндустрии, Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, "Гильдия книжников", журнал "Мурзилка". А организатор стенда России - "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

А всего около 400 мероприятий состоится в течение пяти дней на площадках выставки-ярмарки, сообщила БЕЛТА представитель Министерства информации Беларуси Елена Павлова. Здесь "будет представлено 439 экспонентов, из которых 162 иностранных. Отдельными стендами будут представлены Россия, Турция, Германия, Финляндия, Швеция, Венгрия, Молдова, Румыния, Италия, Чехия, КНДР. Впервые свои стенды организуют Азербайджан, Украина, Казахстан, Израиль, Польша, Китай, Греция".