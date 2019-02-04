Что готовит для читателей Минская международная книжная выставка

Книжная полка белорусских издателей значительно расширила свои стеллажи за прошедший год. Около десяти тысяч новинок выпущено национальными типографиями, многие из которых вместе с их авторами будут представлены на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке .

Об это информирует БЕЛТА, цитируя 4 февраля министра информации РБ Александра Карлюкевича. "Наша задача - открыть новые книги и имена и показать их, благодаря медийным ресурсам организовать дискуссии, обсуждения, презентации, автограф-сессии, на которых участники выставки смогут рассказать о приоритетах в развитии отечественного книгоиздания", - отметил министр. По его словам, центральным событием книгоиздательской отрасли года стало, в частности, завершение работы над трехтомной энциклопедией "Янка Купала". На полях книжной выставки в числе новинок издательство "Пачатковая школа" представит и развивающие книги. Запланирована и презентация изданий из серии "100 вершаў", изданных к Году малой родины.

Министр обратил внимание, что в республике издается ежегодно много книг и брошюр и на иностранных языках. Только на английском было выпущено около 600 изданий. Возобновлен выход альманаха "Далягляды", который представляет художественный перевод. Произведения, представленные на выставке, по мнению Карлюкевича, "свидетельствуют о хорошей лингвистической переводческой школе Беларуси".

Примечательно, что площадками книжной выставки-ярмарки в этом году станут и книжные магазины, библиотеки и музеи, будут организованы литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. А во Дворце искусств будет представлена книжная графика белорусских художников последних лет. "Надеемся, что удастся заложить традицию более тесного сотрудничества графиков и издателей, - рассказал министр. - Важное мероприятие, посвященное экслибрису, пройдет и в Национальном историческом музее. Кроме того, будет работать стенд проекта "В поисках утраченного" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова. Он лично представит проект и печатный станок XVI века".

Традиционная выставка-ярмарка, как ранее сообщал "СОЮЗ", пройдет под слоганом "Больше, чем книги" с 6 по 10 февраля на площадке около 3 тысяч кв. м. Заявки на участие в ней уже подали представители 35 стран. Любители книжной продукции смогут увидать на ней и первый в мире печатный букварь, и уникальную книгу Франциска Скорины, изданную в 1522 году. Специальный стенд будет посвящен предстоящим в этом году II Европейским играм в белорусской столице.

Ожидается, что выставку, организаторами которой выступают Министерство информации и МИД, руководство столицы и Союз писателей синеокой, посетят около 60 тысяч человек.