Культура
04.02.2019 14:55
Текст: Юрий Сизов

Что готовит для читателей Минская международная книжная выставка

Книжная полка белорусских издателей значительно расширила свои стеллажи за прошедший год. Около десяти тысяч новинок выпущено национальными типографиями, многие из которых вместе с их авторами будут представлены на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Об это информирует БЕЛТА, цитируя 4 февраля министра информации РБ Александра Карлюкевича. "Наша задача - открыть новые книги и имена и показать их, благодаря медийным ресурсам организовать дискуссии, обсуждения, презентации, автограф-сессии, на которых участники выставки смогут рассказать о приоритетах в развитии отечественного книгоиздания", - отметил министр. По его словам, центральным событием книгоиздательской отрасли года стало, в частности, завершение работы над трехтомной энциклопедией "Янка Купала". На полях книжной выставки в числе новинок издательство "Пачатковая школа" представит и развивающие книги. Запланирована и презентация изданий из серии "100 вершаў", изданных к Году малой родины.

Министр обратил внимание, что в республике издается ежегодно много книг и брошюр и на иностранных языках. Только на английском было выпущено около 600 изданий. Возобновлен выход альманаха "Далягляды", который представляет художественный перевод. Произведения, представленные на выставке, по мнению Карлюкевича, "свидетельствуют о хорошей лингвистической переводческой школе Беларуси".
В Союзном государстве стартовал необычный поэтический конкурс

Примечательно, что площадками книжной выставки-ярмарки в этом году станут и книжные магазины, библиотеки и музеи, будут организованы литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. А во Дворце искусств будет представлена книжная графика белорусских художников последних лет. "Надеемся, что удастся заложить традицию более тесного сотрудничества  графиков и издателей, - рассказал министр. - Важное мероприятие, посвященное экслибрису, пройдет и в Национальном историческом музее. Кроме того, будет работать стенд проекта "В поисках утраченного" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова. Он лично представит проект и печатный станок XVI века".

Традиционная выставка-ярмарка, как ранее сообщал "СОЮЗ", пройдет под слоганом "Больше, чем книги" с 6 по 10 февраля на площадке около 3 тысяч кв. м. Заявки на участие в ней уже подали представители 35 стран. Любители книжной продукции смогут увидать на ней и первый в мире печатный букварь, и уникальную книгу Франциска Скорины, изданную в 1522 году. Специальный стенд будет посвящен предстоящим в этом году II Европейским играм в белорусской столице.

Ожидается, что выставку, организаторами которой выступают Министерство информации и МИД, руководство столицы и Союз писателей синеокой, посетят около 60 тысяч человек. 

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