Мадридские таксисты завершили забастовку

Мадридские таксисты завершили свою забастовку, так и не добившись от властей решения проблемы, возникшей в последние годы в секторе пассажирских перевозок из-за появления на рынке онлайн-сервисов Uber и Cabify. Акция протеста продолжалась 16 дней, водители каждый день выходили на митинги. Профсоюзы и региональное правительство выдвигали свои предложения по выходу из кризиса, но они так и не устроили противоположные стороны.

В конце концов, таксистам надоело терять деньги, ведь каждый день простоя ощутимо бил по их кошельку. Многие из водителей приобрели лицензию на работу в кредит (да и вообще многие в Испании живут благодаря взятым в банке кредитам) и не могут себе позволить бездельничать, даже отстаивая свои права.

В голосовании приняли участие почти 8 тысяч человек из более чем 20 тысяч, работающих таксистами в Мадриде и Мадридском автономном сообществе. 54 процента из них высказались за прекращение забастовки. Перевес оказался незначительным, по словам организаторов, на принятое ими решение повлияло именно их финансовое положение. В то же время лидеры профсоюзов отмечают, что в эти 16 дней им удалось объединить всех работников отрасли, "забастовка была образцовой", хотя и не привела к ожидаемым результатам.

Власти Мадридского региона отказались как-либо регулировать правила поиска клиентов водителями Uber и Cabify из опасения, что это нарушит их работу и приведет к увеличению безработных. Особенно после того, как оба онлайн-сервиса приостановили свою деятельность в Барселоне после того, как правительство Каталонии постановило, что время между заказом машины и ее подачей должно составлять не менее 15 минут. За нарушение грозит штраф размером 1400 евро. Промежуток может быть продлен до часа, если муниципальные власти сочтут это необходимым. В компании Uber прокомментировали, что "таких ограничений нет больше нигде в Европе", и "они несовместимы с немедленным предоставлением услуг по требованию". В Cabify со своей стороны отметили, что установленные нормы имеют лишь одну цель - изгнать подобные компании из Барселоны и Каталонии в целом.

Напомним, недовольство таксистов уже много лет вызывает то, что за лицензию официального перевозчика необходимо выложить от 150 до 220 тысяч евро в зависимости от региона или конкретного города, тогда как те, кто работает с агрегаторами, потратят на это 40-60 тысяч евро. К тому же количество водителей с лицензией, которая нужна для работы с Uber и Cabify, уже больше, чем положено. Их соотношение с официальными таксистами должно составлять 1 к 30, на самом же деле сегодня оно составляет 1 к 5 (13 тысяч и 66 тысяч соответственно).