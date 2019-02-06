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06.02.2019 17:22
Рубрика: Экономика

Минфин продал в среду ОФЗ на 35 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин полностью разместил весь планируемый объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на втором недельном аукционе в среду, следует из сообщения ведомства. Первый аукцион также прошел удачно.

Фото: iStock
Названы условия для скорого укрепления рубля

Министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ на 15 миллиардов рублей с датой погашения 10 мая 2034 года. Спрос лишь немного превысил предложение (он составил чуть больше 15,5 миллиарда рублей), однако выпуск был размещен полностью. Его средневзвешенная доходность составила 8,33 процента годовых, говорится в сообщении.

Ранее в среду Минфин успешно продал выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением 7 октября 2026 года при спросе почти 55 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,09 процента годовых.

Таким образом, Минфин повторил успех первых недельных аукционов 2019 года, прошедших 16 января (тогда были успешно размещены ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей). Однако в целом за январь министерство продало госдолга только на 74 миллиарда рублей при планах на первый квартал 2019 года в 450 миллиардов рублей.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин
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