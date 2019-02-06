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06.02.2019 15:18
Рубрика: Экономика

Минфин успешно разместил ОФЗ на 20 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов
Минфин удачно провел первый недельный аукцион в среду, полностью разместив 20-миллиардный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ).

Это следует из сообщения ведомства.

Спрос на выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года составил почти 55 миллиардов рублей, средневзвешенная доходность - 8,09 процента годовых, говорится в релизе министерства.

Позднее в среду Минфин проведет еще один аукцион, где предложит выпуск "длинных" ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением 10 мая 2034 года.

Аукционы Минфина на прошлой неделе также прошли успешно. Однако за январь министерство продало ОФЗ только на 74 миллиарда рублей при планах на первый квартал 2019 года в 450 миллиардов рублей.

Фото: iStock
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Накануне Минфин также сообщил, что со следующих аукционов по размещению ОФЗ 13 февраля ведомство может отказаться от практики установки предельных объемов предложения бумаг. Таким образом, объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, указали в Минфине. В ведомстве считают, что такой подход позволит более гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка и удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки.

"Даже если новая схема приведет к еще большей волатильности итогов аукционов между успешными и провальными неделями, мы склонны воспринимать идею позитивно", - пишут в ежедневном обзоре аналитики Росбанка. Следуя предложенной логике, Минфин сможет абсорбировать больше спроса в удачные дни и немного снизить уровень негативного сигнала рынку в дни неудачных аукционов, считают они. Но при прочих равных участникам первичных аукционов будет труднее рассчитывать на рост бумаг на вторичном рынке сразу после аукционов, куда прежде устремлялся неудовлетворенный спрос, отмечают аналитики Росбанка.

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