Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Мексиканцы сняли рекламный ролик с УАЗ "Хантер" 05.02.2019
В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla 05.02.2019
Lada Granta начала 2019 год в статусе бестселлера 05.02.2019
Toyota выпустит Land Cruiser 300 05.02.2019
06.02.2019 01:22
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Mazda дебютирует в Женеве

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mazda Фото: Пресс-служба Mazda
Фото: Пресс-служба Mazda

На автосалоне в Женеве компания Mazda представит новый кроссовер. К сожалению, информации об этом автомобиле пока совсем мало.

В официальном пресс-релизе компании лишь указывается, что этот SUV получит такой же стиль, что и новое семейство Mazda 3.

Фото: www.autocar.co.uk
Kia представит компактный кроссовер на автосалоне в Женеве

Кроме того, на машину установят новый двигатель семейства Skyactiv-X. Его особенность - система воспламенения топлива от сжатия под управлением искрового зажигания. По данным автопроизводителя, такой мотор на 20-30% экономичнее аналогичных двигателей нынешнего поколения, а также чище и мощнее на 10%.

Какой именно кроссовер японцы представят в марте - точно никто не знает. По одной из версий, это новое поколение CX-3. Но компания не так давно обновляла модель (весной 2018 года), поэтому вряд ли так быстро решилась на очередную модернизацию. По другой информации, новинкой станет CX-4, который по габаритам расположится между CX-3 и CX-5.

Напомним, в России Mazda продает два кроссовера - CX-5 (от 1 559 000 рублей) и CX-9 (от 2 848 000 рублей).

#Mazda