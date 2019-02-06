Новый кроссовер Mazda дебютирует в Женеве

На автосалоне в Женеве компания Mazda представит новый кроссовер. К сожалению, информации об этом автомобиле пока совсем мало.

В официальном пресс-релизе компании лишь указывается, что этот SUV получит такой же стиль, что и новое семейство Mazda 3.

Кроме того, на машину установят новый двигатель семейства Skyactiv-X. Его особенность - система воспламенения топлива от сжатия под управлением искрового зажигания. По данным автопроизводителя, такой мотор на 20-30% экономичнее аналогичных двигателей нынешнего поколения, а также чище и мощнее на 10%.

Какой именно кроссовер японцы представят в марте - точно никто не знает. По одной из версий, это новое поколение CX-3. Но компания не так давно обновляла модель (весной 2018 года), поэтому вряд ли так быстро решилась на очередную модернизацию. По другой информации, новинкой станет CX-4, который по габаритам расположится между CX-3 и CX-5.

Напомним, в России Mazda продает два кроссовера - CX-5 (от 1 559 000 рублей) и CX-9 (от 2 848 000 рублей).