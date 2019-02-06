Нурмагомедов обратился к поклонникам за советом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов обратился к своим поклонникам за советом. Он рассказал, что ему поступило необычное предложение от Федерации бокса России (ФБР).

В своем Instagram Хабиб опубликовал фото с генеральным секретарем ФБР Умаром Кремлевым. "Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, "Лужники" и т д. Как вы думаете, друзья, нужен мне этот вызов или нет?" - написал Нурмагомедов.

Сути предложения он не раскрыл, однако Кремлев подтвердил, что ведет переговоры о переходе Хабиба в бокс. По его словам, он хочет провести боксерский поединок с участием прославленного бойца летом.

"Идет обсуждение вопроса о переходе Хабиба в бокс, диалог на серьезной волне. Не хочется говорить о наших планах, но мы их реализуем, осталось понять, когда и где. Приблизительно в августе мы хотим организовать с ним боксерский бой в "Лужниках" в рамках подготовки к чемпионату мира по боксу, - приводит слова Кремлева ТАСС. - Хотим, чтобы Хабиб полноценно выступал в боксе. Уверен, у нас есть грамотные тренеры, которые могут дать ему грамотную школу бокса. Тем более физически он готов. Может быть, он перейдет в бокс раньше, чем закончит карьеру в ММА".

В настоящее время Нурмагомедов имеет контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), однако из-за дисквалификации, наложенной на него за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором, Хабиб сможет вернуться в октагон не раньше июля. Сам же он и вовсе рассчитывает провести следующий бой в ММА лишь в ноябре - он заявлял, что хочет сразиться с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером. Соответственно, у Хабиба есть достаточно времени, чтобы поддержать форму в непривычном для него формате. Отметим, что чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге в сентябре 2019 года.