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Определен самый мощный Android-смартфон на сегодняшний день

06.02.2019,  
15:47
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики AnTuTu, популярной программы для измерения производительности мобильных устройств, представили свежий рейтинг самых мощных Android-смартфонов в январе 2019 года. Первое место в списке занял новый игровой девайс Nubia Red Magic Mars, набравший 321 тысячу баллов, пишет Gizchina.

За лидером с заметным отрывом следуют Huawei Mate 20 (308 тысяч баллов) и Honor V20 (306,5 тысячи баллов). В пятерку лучших также вошли Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2.

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Помимо этого, в списке из десяти мощнейших современных Android-смартфонов числятся Xiaomi Black Shark Helo, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, Vivo Nex и Asus ROG Phone.

Стоит отметить, что в рейтинге AnTuTu отсутствует Lenovo Z5 Pro, который был анонсирован еще в декабре 2018 года. По результатам тестирования он набрал почти 369 тысяч баллов. Почему разработчики бенчмарка не включили его в список, неизвестно.

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