Опубликован посмертный видеоклип Децла

На официальном YouTube-канале Detsl aka Le Truk опубликовано посмертное музыкальное видео музыканта - на инструментальный трек Inferno.

Как поясняется, при жизни Кирилл планировал именно 5 февраля открыть это экспериментальное видео, ранее выложив его тизер.

Изначально трек, на котором Толмацкий выступил композитором, как и вся пластинка μετεμψύχωσις ("Метемпсихоз", то есть перевоплощение, переселение душ), должен был стать частью саундтрека к фильму.

Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске, резко почувствовав себя плохо. Попытка врачей откачать его успехом не увенчалась.

Точная причина смерти 35-летнего музыканта станет известна после проведения всех экспертиз. Предварительно, Кирилл Толмацкий мог умереть от остановки сердца.