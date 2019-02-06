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Опубликован посмертный видеоклип Децла

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    06.02.2019, 12:10
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале Detsl aka Le Truk опубликовано посмертное музыкальное видео музыканта - на инструментальный трек Inferno.

Как поясняется, при жизни Кирилл планировал именно 5 февраля открыть это экспериментальное видео, ранее выложив его тизер.

Фото: РИА Новости
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Изначально трек, на котором Толмацкий выступил композитором, как и вся пластинка μετεμψύχωσις ("Метемпсихоз", то есть перевоплощение, переселение душ), должен был стать частью саундтрека к фильму.

Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске, резко почувствовав себя плохо. Попытка врачей откачать его успехом не увенчалась.

Точная причина смерти 35-летнего музыканта станет известна после проведения всех экспертиз. Предварительно, Кирилл Толмацкий мог умереть от остановки сердца.

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