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Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей:

Ни для кого не секрет, что качество молока и молочных товаров в нашей стране оставляет желать лучшего. Зачастую животный жир в молоке, сырах, твороге заменяется растительным - тем же пальмовым маслом. Оно в разы дешевле. Благодаря этому производители снижают себестоимость продукции, сокращают затраты на производство и увеличивают прибыль. И хорошо еще, если на этикетке в составе продукта этот самый растительный жир указан. Но бывает и не указан. Тогда нам приходится, к сожалению, иметь дело с фальсификатом.

Кроме того, практически во всем молоке, продающемся в наших магазинах, присутствуют антибиотики. Причем на вполне законных основаниях. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" даже устанавливает максимально допустимые уровни содержания в молоке четырех групп антибиотиков: левомицетина, тетрациклиновой группы, стрептомицина и пенициллина. Что же касается всех остальных групп антибактериальных препаратов, то для них предельные пороги не установлены. То есть получается, что их в молоке может содержаться сколь угодно много. И самое страшное, что, по сути, никто это не контролирует.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Обязательная маркировка товаров начнется с марта

В марте нынешнего года должен вступить в силу закон, обязывающий продавцов размещать молочные и молокосодержащие продукты (как раз такие, в которых животный жир заменен растительным) на разных полках. Для потребителей это, наверное, будет удобно. Взглянув на прилавок, сразу можно будет понять, где относительно натуральная продукция, а где нет. Но, конечно, это при условии, что все производители вдруг в одночасье станут честными и начнут указывать на этикетках полный и достоверный состав продуктов. Что в настоящее время, как я уже говорил, встречается не всегда.

Вообще, у нас довольно слабый контроль за качеством продовольственных товаров. Надзорные органы свои функции выполняют недостаточно хорошо. В частности, я имею в виду Роспотребнадзор. Я не редко сталкиваюсь с фальсификатом - отсюда и такие выводы. Никто ничего не контролирует. Поэтому современным потребителям приходится быть весьма и весьма подкованными в плане того, что стоит, а что не стоит есть, приходится заниматься изучением таблицы Менделеева, различных техрегламентов, маркировок всевозможных добавок и так далее, и тому подобное. Самим заботиться, по сути, о своем здоровье. Чтобы не отравиться некачественными продуктами питания или как-то иначе не навредить своему организму. Хотя это функция Роспотребнадзора. Именно это ведомство должно следить за соблюдением Закона "О защите прав потребителей" и осуществлять контроль за качеством товаров.

Я считаю, что при таком раскладе функции Роспотребнадзора вполне можно сократить до функций санэпиднадзора. Раз уж данное ведомство не справляется с возложенными на него задачами. А контрольно-надзорные полномочия в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей передать региональным органам власти. Во всех регионах сегодня есть соответствующие управления и департаменты, которые смогут взять на себя эту задачу и выполнять ее более эффективно.

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