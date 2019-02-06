Путин предложил продлить амнистию капиталов на год

Владимир Путин заявил, что амнистию капиталов можно продлить еще на год.

"Для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию”, - пояснил президент, выступая в среду на форуме "Деловой России. По его словам, амнистия также будет актуальная для тех, кто регистрирует свой бизнес в специальных административных районах, которые были созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.

"С особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию”, - подчеркнул Путин.