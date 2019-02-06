СК опроверг данные о девятой жертве пожара в "звездном доме"

Информация о девятом погибшем при пожаре в "звездном доме" в Москве не соответствует действительности. Об этом корреспонденту "РГ" заявила официальный представитель ГСУ СК столицы Юлия Иванова.

Ранее появилась информация об обнаруженной новой жертве на месте пожара в доме № 12 на Никитском бульваре. Источник ТАСС утверждал, что речь идет об обгоревших останках.

В результате пожара, по официальным данным, погибло восемь человек: шестеро взрослых и двое детей. Следствие пока не озвучивало возможных версий трагедии.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".