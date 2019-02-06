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06.02.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найдена девятая жертва пожара в "звездном доме" в Москве

Текст: Сергей Бабкин
При разборе завалов в "звездном доме" в центре Москвы найдены обгоревшие останки, передал ТАСС со ссылкой на собственный источник. Таким образом, число жертв крупного пожара увеличилось до девяти.

На останки наткнулись во время разбора завалов на месте сгоревших квартир. Работы ведутся с 4 февраля.

Следователям предстоит установить личность погибшего. Ранее на пепелище были найдены тела семерых погибших, а один из пострадавших скончался в больнице.

Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве

Напомним, что пожар в элитном доме № 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - статья 109 УК РФ.

В качестве свидетеля допросили концертмейстера Московской консерватории Ксению Башмет. По одной из версий, именно ее квартира попала в эпицентр пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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