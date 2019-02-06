Найдена девятая жертва пожара в "звездном доме" в Москве

На останки наткнулись во время разбора завалов на месте сгоревших квартир. Работы ведутся с 4 февраля.

Следователям предстоит установить личность погибшего. Ранее на пепелище были найдены тела семерых погибших, а один из пострадавших скончался в больнице.

Напомним, что пожар в элитном доме № 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - статья 109 УК РФ.

В качестве свидетеля допросили концертмейстера Московской консерватории Ксению Башмет. По одной из версий, именно ее квартира попала в эпицентр пожара.