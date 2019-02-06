Ксения Башмет дала показания по делу о пожаре в "звездном доме"

Концертмейстер Московской консерватории Ксения Башмет (дочь маэстро Юрия Башмета) опрошена следователями по делу о пожаре, унесшем жизни восьми человек. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, она является свидетелем.

Уточняется, что следователи ГСУ СК по Москве беседовали с Ксенией Башмет во вторник, 5 февраля. Таким образом, информация одного из Telegram-каналов, что Башмет не выходит на связь со следствием, опровергается.

В ходе расследования выяснилось, что пятеро из восьми погибших - это семья, жившая в обычной коммуналке над квартирой Ксении. Трое других жертв - жильцы других квартир.

Напомним, что после гибели шестерых взрослых и двух детей при пожаре в доме №12 на Никитском бульваре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - статья 109 УК РФ. Расследованием занимается ГСУ СК по Москве, помощь оказывают криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета.