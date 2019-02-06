Стали известны маршруты миллионов москвичей в метро

Официальный портал столичной мэрии обнародовал рейтинг самых популярных маршрутов, которые горожане строят в метро с помощью мобильного приложения.

Чаще всего пользователи приложения "Метро Москвы" указывают в качестве точки отправления станции "Выхино", "Щелковская", "Новокосино", "Юго-Западная", "Домодедовская", "Новогиреево" и "Медведково". Это конечные или близкие к ним станции. Едут же чаще всего в центр - на кольцевые "Курскую", "Комсомольскую", "Киевскую". Нередко приложение прокладывает путь до мест гуляний - к станциям "Арбатская", "ВДНХ", "Охотный ряд". Среднее время в пути от окраин до центра на метро разнится от 17 до 36 минут.

Отметим, что приложением "Метро Москвы" пользуются 1,8 миллиона горожан. Оно позволяет строить маршруты с учетом всего городского транспорта и даже электричек.