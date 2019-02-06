Построив за восемь лет более 800 километров новых дорог и 72 станции метро и Московского центрального кольца, столичные власти пришли к выводу, что самое сложное, оказывается, вовсе не стройка. "Сейчас мы стараемся поднять пешеходную доступность для москвичей всех видов общественного транспорта, - рассказал "РГ" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин. - Чем выше она, тем комфортнее город. Время же, сэкономленное в пути, человек может потратить более эффективно на себя - на учебу, спорт, семью". Помочь же в этом горожанам должны 250 транспортно-пересадочных узлов, которые планируется построить в Москве в ближайшие годы.

Не намочив ноги

Транспортно-пересадочный узел для московских строителей, признался Хуснуллин, - явление новое. Прежде их не строили и даже не проектировали. Хотя нельзя сказать, что в столице не понимали, что неплохо иметь возможность быстро пересесть с одного вида транспорта на другой. Иначе разве появилась бы у нас еще в 30-е годы прошлого века Площадь трех вокзалов, где сошлись три железнодорожных направления, три вокзала и две станции подземки?

Но объединить железную дорогу, подземку и наземный городской транспорт под одной крышей в Москве никому, в отличие от японцев, в голову не приходило. Теперь же такая задача, по словам Марата Хуснуллина, для правительства города - в числе приоритетных. Объясняется это тем, что из гигантских пробок, в которых москвичи прочно сидели к 2010 году, столица начала выходить лишь благодаря развитию нормального общественного транспорта. Ну а какой горожанин оставит дома свою иномарку, если на работу придется ехать, скажем, с тремя пересадками? Вот и строит город метро темпами, каких не знал за все 80 с лишним лет существования подземки. Подводит к новым станциям железнодорожные пути, чтобы народ, доехав на электричке до ближайшей станции метро, мог дальше поехать под землей. Или на МЦК, автобусе, трамвае... Словом, на том, что удобнее. Главное, чтобы рукой было подать и в непогоду не приходилось для пересадки выходить на улицу: принцип "сухие ноги" - основа для большинства ТПУ.

Электробус рядом

- 100 транспортно-пересадочных узлов из 250 будут плоскостными, - рассказал корреспонденту "РГ" первый замгенерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. - Это значит, что возле метро будут оборудованы перехватывающие парковки, на которых можно оставить автомобиль и дальше отправиться на общественном транспорте. А 150 - капитальными многофункциональными комплексами. Проекты 96 из них уже разработаны, а первые шесть частично даже сданы в эксплуатацию. Это ТПУ "Новохохловская", "Окружная", "Ленинградская", "Озерная", "Шелепиха", "Рязанская", "Рассказовка" и "Ховрино".

В "Ховрино", который формируется на севере столицы, уже открылся новый автовокзал "Северные ворота". Пока возле него останавливаются пригородные и городские автобусы, а в феврале-марте запустят и международные рейсы - в Финляндию, Беларусь, Украину, Молдавию и страны Прибалтики. Но уже сейчас пассажиры могут пересесть на одноименную станцию подземки. В ближайшее время появится и капитальный паркинг на 400 машин. Полностью же ТПУ будет готов в 2020 году.

К 2022 году один из крупнейших ТПУ появится на площади Савеловского вокзала. Это место и сейчас достаточно бойкое. В канун Нового года здесь, в частности, открылась вторая станция метро "Савеловская" - Большой кольцевой линии - в дополнение к серой ветке. И в будущем именно подземка возьмет на себя большую часть пассажиропотока - 125 тысяч человек из ожидаемых здесь 245 тысяч в сутки. На втором месте по загруженности будет железная дорога - 50 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас через этот вокзал идут только пригородные электрички Савеловского и Белорусского направлений. А в конце 2019-го - начале 2020 года планируется запустить поезда первого Московского центрального диаметра - "Лобня - Одинцово". Придет сюда и электробус - для него построят зарядную станцию. Ожидать наземный транспорт горожане тоже будут с комфортом - под крышей и на лавочках. Для любителей покрутить педали в планах строителей - велодорожка и велопарковка.

Но самым мощным, не сравнимым ни с каким другим, станет ТПУ "Рязанская", который строится на юго-востоке столицы. Ввод его полностью намечен также на 2022 год. "Расположенная на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, эта подземная стройка - крупнейшая в Европе, с восемь пятиэтажных домов и площадью более семи тысяч квадратных метров, - рассказал Марат Хуснуллин. - Мы ведем ее поэтапно. Сначала перенесли на 500 метров железнодорожную платформу "Карачарово", чтобы приблизить Горьковское направление железной дороги к МЦК. Впереди - объединение станций метро "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии". Когда это произойдет, пассажирам, чтобы пересесть на другой вид транспорта, не придется ездить, как сейчас, на Курский вокзал, а можно будет выйти по тоннелю, подняться на лифтах и эскалаторах и выбрать свой дальнейший путь.

Инвесторы выстроились в очередь

Что интересно, строительство ТПУ сейчас как никогда прежде привлекает частных инвесторов. На аукционах на каждый проект - по несколько претендентов. Есть среди них и иностранцы. Например, в строительстве ТПУ "Савеловская" очень заинтересованы и французы, и японцы: хотят построить в его составе отель на 180 номеров с подземной парковкой на 60 машин, которой смогут пользоваться все проживающие и работающие поблизости. Альберт Суниев объяснил такой интерес изменениями правил игры. Если раньше город предлагал застройщикам взять на себя в виде обременения сооружение и всей технологической части - железнодорожных путей, платформ и т.д., то сейчас технология строится на бюджетные деньги. Бизнесу же остается вложиться в магазины, гостиницы, офисы. "Бюджет от этого не проиграл, - объяснил Суниев. - Получает свое за счет повышения арендной платы на землю. Зато частники пошли". В итоге город выделил из бюджета на ТПУ 53 млрд руб., а инвесторы готовы вложить втрое больше. Проекты 24 транспортных узлов будут выставлены на торги в первом полугодии этого года. Вокруг них планируется построить примерно один миллион квадратных метров различной недвижимости - от спортивных центров и объектов торговли до офисов и жилья. На пяти площадках выделены места и для строительства домов по программе реновации. А значит, еще больше москвичей будут иметь и работу, и квартиру поблизости.