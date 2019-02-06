В Кремле назвали провокацией массовые сообщения о "минировании"

Массовые сообщения о якобы минировании объектов в столице - провокация, спецслужбы выясняют, кто за ней стоит.

"Очевидно, что это провокационные действия, - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Не буду говорить, откуда они могут происходить".

"Спецслужбы действуют, выполняют свою работу по выяснению того, кто может за этим стоять", - продолжил представитель Кремля.

"Имели место массовые эвакуации, каждый раз реагировали на телефонные сообщения, - констатировал Песков. - Это, к сожалению, тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам".