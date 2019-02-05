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05.02.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число "заминированных" объектов в Москве и Подмосковье приблизилось к 200

Из-за анонимных сообщений о "минировании" в Москве и Подмосковье проверяют почти 200 зданий, в том числе школы, вузы, торговые центры и офисные здания.

Фото: iStock
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"Всего из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировано более 55 тыс. человек", - рассказали ТАСС в экстренных службах.

В частности, были "заминированы" здание правительства Московской области, башня "Город столиц", ТЦ "Интер-Север" и "Водный". При этом сообщения поступают не по телефону, а по e-mail. IP-адреса отправителей указывают, что письма отправляются из Украины.

Цель украинских властей, по словам первого замруководителя фракции "Единая Россия", члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, "чтобы у них был весомый аргумент, который они могли бы использовать для обвинений России во вмешательстве в предстоящие у них выборы президента".

Отметим, что это далеко не первая атака "телефонных" террористов в Москве. Так, в январе по всей России прошла волна ложных угроз о "минировании".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Атака телефонных террористов на Россию
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