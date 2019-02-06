Новости

Сенат Конгресса США одобрил во вторник подавляющим числом голосов 00:51
Польша объявила о создании кибервойск 00:43
Контрабандисты попытались вывезти из Турции 1200-летнюю Библию 00:22
В Москве арестовали начальника таможенного ОБЭПа 05.02.2019
Сергея "Паука" Троицкого накажут за экстремизм 05.02.2019
На севере Москвы потушили загоревшийся ангар 05.02.2019
УЕФА рассмотрит возможность отмены правила гостевого гола 05.02.2019
В Сирии боевики готовят провокацию с хлором с помощью "Белых касок" 05.02.2019
РФ ждет от БДИПЧ принципиальности в ситуации с наблюдателями на Украине 05.02.2019
Минтранс назвал условия закупки новых автобусов для муниципалитетов 05.02.2019
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей 05.02.2019
В Совфеде ответили на слова Порошенко о причинах бедности украинцев 05.02.2019
Арестован владелец автобуса, перевернувшегося под Калугой с детьми 05.02.2019
Мексиканцы сняли рекламный ролик с УАЗ "Хантер" 05.02.2019
В Минкомсвязи оценили предложение ФАС о предустановке ПО на телефоны 05.02.2019
Медведчук назвал уголовное дело против него политическими репрессиями 05.02.2019
Иран и Сирия договорились продолжить борьбу с террористами 05.02.2019
На площади Согласия в Париже полиция применила слезоточивый газ 05.02.2019
В ДТП в Карачаево-Черкесии погибли два человека и четверо ранены 05.02.2019
В Петербурге нашли источник неприятного запаха 05.02.2019
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе 05.02.2019
В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla 05.02.2019
Жонглировавшие ребенком в Малайзии россияне обучали его гимнастике 05.02.2019
В Туле столкнувшиеся автомобили сбили трех пешеходов 05.02.2019
В США не нашли следов "практического влияния" на выборы в конгресс 05.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 00:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прививка к чтению

В онлайн-библиотеке метро появятся новые книги
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
Предстоящей весной онлайн-библиотека подземки пополнится новыми книгами. На виртуальных полках появится более 600 произведений, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Проект "Книги в метро" запустили прошлым летом - вместе с открытием "Рассказовки", по своему дизайну напоминающей библиотеку. Чтобы скачать роман или повесть, нужно просканировать QR-код с помощью камеры смартфона или мобильного приложения. Таблички с ними размещены на станции. Загрузить на своем гаджете томик-другой можно еще на четырех станциях. Все, кстати, носят литературные имена. Это "Пушкинская", "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".

В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда

Сейчас в виртуальном фонде больше ста книг классиков русской и мировой литературы. В их числе - Александр Пушкин, Лев Толстой, Марк Твен и другие. Весной к ним добавятся "Белые ночи" Федора Достоевского, "Шинель", "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, стихотворения Александра Блока и Афанасия Фета. И еще порядка 600 произведений.

Пассажиры с момента запуска библиотеки скачали книги уже более чем 100 тысяч раз. Чаще всего пользователи скачивают такие произведения, как "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна, "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея и "Вишневый сад" Антона Чехова.

Культура Литература Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев отметил русофобскую направленность политики Евросоюза
Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах
В Госдуме назвали цель "минирования" с территории Украины
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену