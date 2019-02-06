Предстоящей весной онлайн-библиотека подземки пополнится новыми книгами. На виртуальных полках появится более 600 произведений, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Проект "Книги в метро" запустили прошлым летом - вместе с открытием "Рассказовки", по своему дизайну напоминающей библиотеку. Чтобы скачать роман или повесть, нужно просканировать QR-код с помощью камеры смартфона или мобильного приложения. Таблички с ними размещены на станции. Загрузить на своем гаджете томик-другой можно еще на четырех станциях. Все, кстати, носят литературные имена. Это "Пушкинская", "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".

Сейчас в виртуальном фонде больше ста книг классиков русской и мировой литературы. В их числе - Александр Пушкин, Лев Толстой, Марк Твен и другие. Весной к ним добавятся "Белые ночи" Федора Достоевского, "Шинель", "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, стихотворения Александра Блока и Афанасия Фета. И еще порядка 600 произведений.

Пассажиры с момента запуска библиотеки скачали книги уже более чем 100 тысяч раз. Чаще всего пользователи скачивают такие произведения, как "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна, "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея и "Вишневый сад" Антона Чехова.