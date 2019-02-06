В московском метрополитене опровергли новость о том, что там в ближайшие годы вводится система зональной тарификации оплаты за проезд. Новость распространили СМИ со ссылкой на конкурсную документацию по разработке новой билетной системы Москвы. Тендер стоимостью 670 млн рублей был разыгран городом в конце прошлого года.

В частности, в техническом задании на разработку говорится: "В 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон, но существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию".

Москвичи запаниковали: неужели в метро введут зонный проезд, как, например, в Лондоне, по принципу чем дальше поездка, тем дороже. Слухи об этом периодически возникают в столице, но раз за разом городские власти их опровергают. Вот и на этот раз заявление на этот счет не заставило себя ждать: "Разрабатываемая столичным метрополитеном новая билетная система необходима для массы полезных вещей: персонализации "Тройки", применения самых современных бесконтактных способов оплаты проезда, новых типов валидаторов и много другого, - пояснил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. - Включение в техзадание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих Московских центральных диаметров, где есть зональная оплата. Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из ТиНАО и Зеленограда. Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре Мосметро даже не рассматривается. Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований".

Сейчас есть билеты на наземный транспорт и метро, а также своя система и у железной дороги - билет или абонемент можно записать на "Тройку", но для этого нужно попасть в кассу или к билетному автомату ЦППК или МТППК. Действующий проездной не дает возможности все эти билеты объединить и платить за проезд с одного электронного кошелька на всех видах транспорта. Проблема интеграции и должна быть решена после запуска новой "Тройки". Также ее можно будет пополнять всеми смартфонами без визита к желтому терминалу, необходимому сейчас для зачисления средств на счет карты.