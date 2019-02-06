В частности, в техническом задании на разработку говорится: "В 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон, но существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию".
Москвичи запаниковали: неужели в метро введут зонный проезд, как, например, в Лондоне, по принципу чем дальше поездка, тем дороже. Слухи об этом периодически возникают в столице, но раз за разом городские власти их опровергают. Вот и на этот раз заявление на этот счет не заставило себя ждать: "Разрабатываемая столичным метрополитеном новая билетная система необходима для массы полезных вещей: персонализации "Тройки", применения самых современных бесконтактных способов оплаты проезда, новых типов валидаторов и много другого, - пояснил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. - Включение в техзадание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих Московских центральных диаметров, где есть зональная оплата. Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из ТиНАО и Зеленограда. Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре Мосметро даже не рассматривается. Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований".
Сейчас есть билеты на наземный транспорт и метро, а также своя система и у железной дороги - билет или абонемент можно записать на "Тройку", но для этого нужно попасть в кассу или к билетному автомату ЦППК или МТППК. Действующий проездной не дает возможности все эти билеты объединить и платить за проезд с одного электронного кошелька на всех видах транспорта. Проблема интеграции и должна быть решена после запуска новой "Тройки". Также ее можно будет пополнять всеми смартфонами без визита к желтому терминалу, необходимому сейчас для зачисления средств на счет карты.