Путин подарил щенка "особенной" девочке из Приморья

Президент России Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморского края щенка золотистого ретривера, сообщает инстаграм-аккаунт региональной администрации.

В сопровождающем сообщении говорится: "Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась - Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала (на Новый год) письмо президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, поэтому животное для нее сможет стать настоящим другом".

В письме, которое написала мама шестилетней девочки Ольга Уваева, говорилось, что ее дочери не хватает общения и друзей: несмотря на то, что девочка ходит в детский сад, сверстники избегают общения с необычным ребенком. А ребенку нужен друг, и им может стать собака.

"Самим нам финансово не потянуть покупку собаки, все финансы уходят на реабилитацию ребенка", - пояснила мама Вероники. Ольга просила именно о золотистом ретривере, как о породе, лучшей для общения с детьми-аутистами.

Как рассказали в пресс-службе администрации Приморья, в реабилитационных центрах края активно практикуется канистерапия, и на службе там есть собаки этой породы, отличающейся спокойствием и дружелюбием. Первым навыкам общения с собакой девочку научит специалист по канистерапии, который специально приехал в Славянку.

Это уже не первый новогодний подарок от президента российским детям. Так, например, в конце декабря прошлого года президент России исполнил мечту семилетней липчанки Валерии Шаталовой - в ответ на письмо с новогодним желанием Владимир Путин прислал девочке щенка хаски.