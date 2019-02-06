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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Требуются наставники

Каких пенсионеров готовы брать в штат работодатели
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 26(7784)
Служба занятости Омской области определила приоритетные профессии для профобучения граждан предпенсионного возраста. Их 38, в том числе бухгалтер, менеджер по персоналу, специалист по социальной работе, медицинская сестра, фармацевт, учитель, водитель автомобиля и другие. Однако более половины работодателей Сибири вообще не рассматривают трудоустройство кандидатов старше пятидесяти лет.
По данным Министерства труда и социального развития РФ, сегодня каждый третий российский пенсионер продолжает трудиться. Фото: Евгений Кармаев/РГ По данным Министерства труда и социального развития РФ, сегодня каждый третий российский пенсионер продолжает трудиться. Фото: Евгений Кармаев/РГ
По данным Министерства труда и социального развития РФ, сегодня каждый третий российский пенсионер продолжает трудиться. Фото: Евгений Кармаев/РГ

Портал по поиску работы Зарплата.ру провел опрос 170 работодателей Омска, чтобы выяснить, имеет ли для них значение возраст соискателя. Оказалось, что 67 процентов руководителей предпочитают иметь дело с молодежью и представителями среднего поколения. При этом большинство из них признает опыт, ответственность, дисциплинированность, рассудительность пожилых работников. Но присущая преклонному возрасту медлительность, забывчивость и слабое здоровье сводят эти плюсы на нет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Цена переобучения одного "предпенсионера" выросла на 20 тысяч рублей

Тем временем, по данным минсоцтруда России, уровень занятости пожилых людей растет год от года и уже достиг почти тридцати процентов. Эту статистику, в частности, подтверждает штатное расписание крупнейших омских предприятий и вузов, средний возраст работников которых перевалил за 45 лет.

- В годы перестройки молодые массово покидали цеха и кафедры. Профессия инженера, техника, ученого, преподавателя утратила престиж. По сути, мы потеряли целое поколение специалистов. Поэтому теперь, когда ситуация начала выправляться, образовавшийся пробел профессионалов среднего возраста приходится закрывать пенсионерам. И на кафедрах, и на промышленных предприятиях, - пояснил корреспонденту "РГ" президент Омского государственного технического университета Виктор Шалай.

По словам специалистов службы занятости, в последнее время весьма актуальна тема наставничества. В прошлом году по заявкам работодателей эту школу прошли 250 молодых специалистов. Расходы на их подготовку оплатили из средств регионального бюджета.

Опытные наставники востребованы не только на заводах, но и в селах, где требуется довести "до ума" начинающих трактористов и механиков. Опыт и профессиональные знания пенсионеров и предпенсионеров востребованы работодателями в сфере здравоохранения, образования, оказания социальных услуг, а также в организациях ЖКХ и лесного хозяйства.

Как утверждают в службе занятости, препятствий для желающих продлить трудовой стаж нет. В ведомстве создан специализированный банк соискателей "Старшее поколение". Проводятся мультимедийные ярмарки вакансий, семинары-практикумы, встречи с работодателями. Многие пенсионеры прошли бесплатные курсы переподготовки.

Фото: depositphotos.com
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- Мужчины в большей мере проявляют интерес к работе на предприятиях - в частности, в качестве кадровиков, охранников, водителей, - пояснила корреспонденту "РГ" начальник отдела переобучения службы занятости Ольга Артемьева. - Женщины активнее интересуются повышением компьютерной грамотности, работой с детьми, социальной сферой, парикмахерским искусством. Нередко естественным желанием пожилых является неполный рабочий день, свободный график. И им идут навстречу.

В последнее время к образовательному процессу подключились омские библиотеки. Чтобы попасть на бесплатные компьютерные курсы "Электронный гражданин", достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Контролеры, кассиры, продавцы, кондитеры, фасовщики, грузчики, дворники и разнорабочие - далеко не полный перечень вакансий, на которые трудоуст-раиваются граждане старшего поколения. Всего при содействии службы занятости в 2018 году работу получили почти четыре тысячи омичей пенсионного и предпенсионного возрастов, что в среднем соответствует уровню 2017-го.

Между тем

По данным Росстата, в стране насчитывается 33 миллиона пожилых людей - 23 процента населения. Больше всего пенсионеров в Тульской и Рязанской областях, меньше всего - в Ямало-Ненецком округе и Чеченской республике.

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