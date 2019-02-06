Можно ли самовольно установить в месте общего пользования видеокамеру

Кировский районный суд города Омска признал незаконной установку видеокамер в подъезде жилого дома на улице Дианова.

За защитой своих прав в суд обратилась супружеская пара, проживающая в многоквартирном доме на Левобережье. Муж и жена пожаловались на соседей, установивших в коридоре на девятом этаже жилого дома видеонаблюдение. Истцы заявили, что письменного согласия на обработку собственных персональных данных, в том числе видеосъемку, запись и хранение видеоматериалов, не давали, а право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только законом.

Вызванный в суд сосед пояснил, что действительно установил в подъезде три видеокамеры, одна из которых направлена на коридор, вторая - на лестничную клетку, с третьей просматривается пространство перед тамбуром. Система контроля видеокамер расположена в принадлежащей ему квартире. По словам ответчика, он сделал это из соображений безопасности и для блага всех жильцов, которым, кстати, не пришлось платить за это ни копейки. Плюс ко всему у него есть несовершеннолетние дети, за которых он беспокоится.

В судебном заседании просмотрели записи с установленных в подъезде видеокамер. В результате оказалось, что дверь квартиры истцов вообще не попадает в зону их видимости. Видеокамеры фиксируют только действия, происходящие на лестничной площадке, в коридоре и пространстве перед тамбуром.

- Так как видеокамеры установлены в публичном месте и получают только тот объем информации, который доступен обычному наблюдателю, их установка не может нарушить право граждан на тайну личной жизни, - пояснили "РГ" в Кировском районном суде. - В связи с этим суд не находит оснований для удовлетворения требований о демонтаже видеокамер по указанному основанию и компенсации морального вреда.

Однако, как выяснилось, вопреки требованиям действующего законодательства ответчик не получил согласия других собственников общедолевого имущества. Решение общего собрания суду предоставлено не было.

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В результате Кировский районный суд признал установку видеокамер незаконной.

- Судебные приставы помогли жителям Левобережья с защитой прав на неприкосновенность частной жизни, - сообщили "РГ" в УФССП России по Омской области. - Соседа обязали исполнить решение суда по демонтажу трех камер видеонаблюдения, установленных в одном из подъездов многоквартирного дома.

Между тем это уже не первый случай в Омской области, когда видеонаблюдение становится причиной раздора между соседями. Несмотря на то что записи с видеокамер нередко помогают найти подъездных воришек и хулиганов, многие омичи категорически против такой съемки. Горожане обращаются в суд с жалобами на любопытство соседей и требованием оградить их жизнь от прицела чужих видеокамер.

Компетентно

Кино будет!

Алексей Куприянов, почетный адвокат России

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- С появлением дешевых бытовых видеокамер начались и споры о допустимости их установки во дворах и подъездах в свете прав человека.

С одной стороны, статья 23 Конституции РФ действительно гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а статья 24 Основного закона запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. С другой - в соответствии со статьей 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Начнем с другой стороны этой дилеммы. Каждый имеет право на жизнь (статья 20). Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (статья 35). Обобщая, видим, что каждый гражданин имеет право защищать любыми способами, не запрещенными законом, как свою жизнь от бандитов, так и свое имущество от кражи и грабежа.

Что на весах справедливости важнее - сама человеческая жизнь или ее общественная (не физическая!) неприкосновенность - неприкосновенность частной жизни? С юридических позиций: право на жизнь в ранжировании прав человека в любом международном акте и в Конституции РФ стоит выше неприкосновенности частной жизни, хотя правозащитных копий почему-то больше сломано по поводу последней.

Итак, есть законодательное разрешение защищать свою жизнь, здоровье, имущество от преступных посягательств любым способом, кроме запрещенных законом.

Разберемся, к каким средствам прибегать нельзя. Нельзя минировать подходы к квартире, устанавливая "растяжки". Запрещены соответствующими законами всякая шпионская аппаратура и спецсредства из арсенала оперативных служб правоохранительных органов. Ни к первой, ни ко второй категории системы видеонаблюдения, сегодня устанавливаемые где ни попадя, явно не относятся.

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Скомандовать: "Запрещаю вторгаться в мою частную жизнь!" - вы можете исключительно заперевшись в своей квартире или уединившись на своем частном земельном участке, в своем автомобиле - уже с большой натяжкой, так как в условиях запрета на тонированные стекла этот уголок интима простреливается нескромным взглядом навылет.

Итак, "не смотрите на меня в моем жилище" применительно к многоквартирному дому означает максимум то, что в зону фиксации видеокамеры не должна попадать входная дверь соседа, если при ее открывании неизбежно видна часть самой квартиры. В целом же видеокамера, как правило, имеет право "видеть" все, что способен видеть невооруженным взглядом обычный прохожий.

С таким подходом согласны практически все суды, в последние годы рассматривавшие вопросы охраны частной жизни граждан (статья 152.2 Гражданского кодекса РФ). Более того, Московский городской суд в гражданском деле по иску А. Зотова указал, что при открытии двери в квартиру каждый собственник квартиры "должен предполагать возможность, что часть его жилого помещения может обозреваться кем-либо из общего коридора и потому не вправе ожидать сохранения в тайне участков квартиры, доступных непосредственному обзору с общедоступных публичных мест, коими являются подъездные помещения".

В то же время собственник жилого помещения вправе ожидать, что никто не будет обозревать его помещение путем проникновения в него либо с использованием специальной техники, значительно расширяющей границы получаемой информации. Так как спорная видеокамера установлена в подъезде в публичном месте, - решил суд, - и зритель получает только тот объем информации, который доступен обычному наблюдателю, ее установка не может нарушить право граждан на тайну личной жизни.

Соображения истцов о том, что лица, установившие видеокамеры и контролирующие их записи, якобы незаконно собирают информацию об их частной жизни, также безосновательны. Если целью видеозаписи является исключительно защита жизни и имущества, то владелец видеозаписи просматривает записи лишь после какого-либо посягательства, с целью его раскрытия или в целях профилактики и пресечения преступления.

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Потенциальная возможность изучить частную жизнь соседа по видео действительно имеется, но такая деятельность запрещена, как запрещено распространение полученных из записи и обобщенных сведений личного характера, фотографий. Если в суде будет доказано, что видеокамера используется не по назначению, что нарушается закон, то нарушитель будет наказан в гражданско-правовом, а иногда и в уголовном порядке. Но факт такого нарушения, распространения конфиденциальных сведений требует именно доказательств!

А пока доказательства истцом не собраны, судом предполагается законопослушное поведение владельца видеосистемы. Заявляя подобные иски, граждане лишь предполагают возможность незаконной деятельности, что не должно повлечь никаких негативных последствий для владельцев видеосистем. Отсутствует и моральный вред, и его материальная компенсация.

К сожалению, пока не сложилось единой судебной практики по спорам о том, можно ли без разрешения соседей, выступающих в качестве сособственников общих помещений жилого дома, устанавливать частные видеокамеры в помещениях, подъездах, коридорах, вестибюлях и на внешних конструкциях жилых многоквартирных домов, относящихся к общему имуществу жилого дома. Иначе говоря, можно ли монтировать видеокамеру в общем помещении, если кому-то из сособственников это не нравится. Не нравится без объяснения причин, просто в силу факта совместного пользования общим имуществом, а не в связи с охраной частной жизни.

Как мы видим, Кировский районный суд Омска счел, что для законной установки требовалось решение общего собрания собственников. Вместе с тем имеются вступившие в законную силу решения противоположного свойства. Новокуйбышевский районный суд Самары решил, что в полностью аналогичной правовой ситуации согласия собственников других квартир не требуется. И с последней позицией следует согласиться.

Защита частной собственности в иерархии конституционных ценностей стоит ниже защиты жизни, а обеспечение собственности от преступных посягательств выше, чем соседское капризное: "Не хочу, и все!" Кроме того, права сособственников на определение порядка пользования общим имуществом так же не абсолютны, как и любые прочие права гражданина. При ином толковании можно дойти до абсурда и, например, запретить соседям принимать гостей. Что ж они без разрешения пользуются общим лифтом? Полагаю, что и от размещения видеокамер в подъезде никакого убытка или ограничения своих прав сособственники подъезда не потерпят, а конституционное право на защиту хозяин видеосистемы реализует.

Представляется, что у ответчика из Омска есть большие шансы отстоять свою видеосистему в кассационной инстанции. Уверен, что ввиду противоречивости судебной практики свое окончательное слово по столь актуальным делам вскоре скажет и Верховный суд России.