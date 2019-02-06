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06.02.2019 15:58
Проект: В регионах

СУЭК-Кузбасс выделило КУЗГТУ миллион рублей на целевые проекты

В честь Дня Российской науки Кузбасскому Государственному техническому университету от компании "СУЭК-Кузбасс" вручен сертификат на целевые проекты в размере одного миллиона рублей.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

На торжественном собрании, проходившем в КузГТУ с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и представителей бизнес-структур, сертификат ректору КузГТУ Андрею Кречетову вручил генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Евгений Ютяев. Кроме того, уже традиционно десять молодых ученых и аспирантов университета стали обладателями именных стипендией компании "СУЭК-Кузбасс".

Сотрудничество компании "СУЭК-Кузбасс" с КузГТУ длится уже 13 лет. Сегодня в стенах университета обучается 35 студентов-целевиков. В коллективы предприятий за последние пять лет влилось более 75  выпускников КузГТУ. Студенты очной формы получают именную стипендию компании, обеспечивается ежегодное прохождение производственной практики на предприятиях. За время сотрудничества запущены совместные проекты по дуальной форме обучения и развитию стратегического кадрового резерва компании. На ряде угледобывающих предприятий ведется планомерная работа по подготовке диссертаций. Более десяти руководящих сотрудников компании являются одновременно аспирантами КузГТУ, занимаются научно-исследовательской деятельностью.

При поддержке СУЭК открыта базовая кафедра "Горных машин и комплексов", отремонтированы и оборудованы три именных аудитории, оснащены необходимыми приборами кафедра "Маркшейдерского дела и геологии", лаборатория "Диагностики горных машин и оборудования".

"ВУЗ умело совмещает в себе научную деятельность и повседневную кропотливую подготовку будущих горных инженеров. Рад, что у нас сложилось долгосрочное эффективное сотрудничество. За шесть лет ученые университета провели для предприятий компании 91 научное исследование на общую сумму почти в 200 миллионов рублей. Продолжатся успешное взаимодействие по программа по целевой подготовке специалистов, проведению  совместных научно-практических конференций, посвященных внедрению современных технологий угледобычи" - отметил Евгений Ютяев.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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