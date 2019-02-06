В Томске возбудили дело о финансировании терроризма

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в содействии террористической деятельности. Они подозреваются в сборе денег для участников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

- Установлено, что обвиняемые в 2015-2018 годах посредством системы удаленного доступа осуществляли неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности ИГ, на банковскую карту, зарегистрированную на иное лицо, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

У следователей также имеется информация о причастности к совершению данного преступления третьего лица, находящегося в розыске.

Напомним, одна из участниц группы была задержана в ноябре прошлого года оперативниками ФСБ. Во время обысков в квартире, где она проживала, обнаружили черные знамена и другую символику ИГ, религиозную литературу экстремистского толка и десяток кредитных карточек разных банков.

Сборщики денег соблюдали повышенные меры конспирации - реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии они размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram. Ключевая фигурантка дела успела перевести террористам около 1 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.