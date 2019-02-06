Калининградца задержали за кражу игрового аккаунта

Необычное киберпреступление раскрыли сотрудники уголовного розыска совместно с отделом "К" УМВД России по Калининградской области. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о похищении своего игрового аккаунта.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, такое обращение в полицию поступило впервые. Потерпевший - житель Омска - объяснил, что купил через интернет адрес электронной почты, который был зарегистрирован в различных онлайн-играх. Хотя регистрация в них зачастую бесплатная, любители гонок, стрелялок, головоломок, стратегий могут предпочесть покупку кем-то созданных аккаунтов, где персонажи дошли до высоких уровней, и, возможно, вложили в игру деньги.

В сделке ничего незаконного нет. Договорившись о цене, омский геймер заплатил 9 тысяч рублей. А когда через месяц собрался воспользоваться покупкой, обнаружил, что зайти в этот почтовый ящик не может - пароль изменен.

Полицейские быстро установили, что к краже игрового аккаунта причастен его бывший владелец. После продажи e-mail 27-летний мужчина восстановил контроль над почтой вместе с зарегистрированными на нее играми, а затем поменял пароль. То ли решил еще раз заработать, то ли сам поиграть захотел, следствие выясняет. Но уже понятно, что оказался в проигрыше: в полиции квалифицировали эти игры с играми по статье УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации".

Возбуждено уголовное дело. Готовятся документы для передачи в суд, который решит, каким будет наказание. Санкция статьи варьирует его широко - от штрафа до лишения свободы.