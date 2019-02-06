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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доигрался

Калининградца задержали за кражу игрового аккаунта
Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Российская газета - Неделя № 27(7785)
Необычное киберпреступление раскрыли сотрудники уголовного розыска совместно с отделом "К" УМВД России по Калининградской области. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о похищении своего игрового аккаунта.
Магазин аккаунтов популярной игры "Дота 2". Магазин аккаунтов популярной игры "Дота 2".
Магазин аккаунтов популярной игры "Дота 2".

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, такое обращение в полицию поступило впервые. Потерпевший - житель Омска - объяснил, что купил через интернет адрес электронной почты, который был зарегистрирован в различных онлайн-играх. Хотя регистрация в них зачастую бесплатная, любители гонок, стрелялок, головоломок, стратегий могут предпочесть покупку кем-то созданных аккаунтов, где персонажи дошли до высоких уровней, и, возможно, вложили в игру деньги.

Фото: Богдан Бобров/РГ
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В сделке ничего незаконного нет. Договорившись о цене, омский геймер заплатил 9 тысяч рублей. А когда через месяц собрался воспользоваться покупкой, обнаружил, что зайти в этот почтовый ящик не может - пароль изменен.

Полицейские быстро установили, что к краже игрового аккаунта причастен его бывший владелец. После продажи e-mail 27-летний мужчина восстановил контроль над почтой вместе с зарегистрированными на нее играми, а затем поменял пароль. То ли решил еще раз заработать, то ли сам поиграть захотел, следствие выясняет. Но уже понятно, что оказался в проигрыше: в полиции квалифицировали эти игры с играми по статье УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации".

Возбуждено уголовное дело. Готовятся документы для передачи в суд, который решит, каким будет наказание. Санкция статьи варьирует его широко - от штрафа до лишения свободы.

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