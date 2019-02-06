Петербургский театр прокомментировал участие Джима Керри в мюзикле

Переговоры с актером и комиком Джимом Керри об участии в мюзикле "Мастер и Маргарита", который ставит театр ЛДМ, сейчас находятся в активной стадии. Об этом сообщил "РГ" продюсер театра Антон Гринев.

По словам Гринева, голливудскому актеру предложено принять сыграть Воланда в двенадцати мюзиклах "Мастер и Маргарита", которые покажут осенью в Петербурге.

Учитывая, что Джим Керри хоть и является поклонником Булгакова, но русским языком не владеет, планируется, что актер будет исполнять партии на английском языке. Также в мюзикле должен появиться новый персонаж - тень Воланда, им станет русскоязычный актер, который озучит текст на русском.

Идея пригласить Джима Керри на роль Воланда появилась в ЛДМ несколько месяцев назад, когда в театре решили немного трансформировать популярный мюзикл. Выбор Джима Керри Гринев объяснил тем, что, несмотря на известные роли в комедиях, Джим Керри много играет в театрах и на его счету достаточно драматических образов.

Тем не менее, говорить о том, что Керри точно перевоплотиться в Воланда можно будет говорить только после подписания контракта.