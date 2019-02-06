Стены донской больницы отремонтировали медицинским гипсом

В социальных сетях активно обсуждают снимки из больницы города Новочеркасска. На них видно, что стены медицинского учреждения заштукатурены грубыми "заплатками". По словам автора фото, разрушающиеся стены заделали медицинским гипсом.

Пост вызвал десятки ироничных комментариев.

- Через месяц гипс снимут, а под ним все раны на стенах затянутся, - шутит один из пользователей.

- Ну это же больница! Ее тоже лечить надо. Раз поставили гипс, значит, у стены перелом, - вторит ему еще одна ростовчанка.

В минздраве ситуацию пока не прокомментировали. При этом накануне еще одна больница Ростовской области, БСМП-2, стала объектом критики интернет-пользователей. Один из пациентов выложил видео, на котором местный электрик берет у него 100 рублей за "аренду" телевизора. Автор записи обратился к министру здравоохранения региона с просьбой разобраться в ситуации. При этом главный врач больницы заявила, что ей о поборах в больнице ничего не известно.