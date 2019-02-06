Один человек погиб в результате взрыва на месторождении в ХМАО

В результате взрыва, который прогремел на месторождении в Сургутском районе ХМАО, погиб один человек. Данную информацию ТАСС подтвердили в региональном управлении СК.

По данным агентства, следователям поступила информация о гибели одного рабочего на территории Западно-Сургутского месторождения. На место немедленно была отправлена следственная группа, которая установит все обстоятельства ЧП.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что хлопок произошел во время ремонта газопровода. Возгорания не последовало, газоснабжение не прерывалось. Ранее сообщалось, что после ЧП пропали два человека. Сейчас подтверждена гибель одного рабочего. О судьбе второго точной информации нет.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МВД, на месте взрыва находились три человека. Один из них погиб, а второй пропал. Ведутся его поиски. Между тем, следователи сообщили агентству об одном пострадавшем в результате ЧП.