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Рубрика: Спорт

Родители Овечкина написали сыну открытое письмо с поздравлениями

Текст: Данила Жиляев
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин установил поистине выдающееся достижение - он стал лучшим российским бомбардиром за всю историю Национальной хоккейной лиги. С этим в открытом письме его поздравили родители - Татьяна Николаевна и Михаил Викторович.
Фото: AP Photo/Jim Mone
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Овечкин набрал 1180 очков (644+536) за карьеру в НХЛ, превзойдя результат знаменитого соотечественника Сергея Федорова, на счету которого было 1179 баллов. При этом Александру для того, чтобы добиться такого результата, понадобилось почти на 200 матчей меньше.

"Сергей Федоров - не простой спортсмен для нашего хоккея. И это большое дело, что ты обогнал такого великого мастера. Помним, как Сережа провел с тобой два сезона в "Вашингтоне". Как вы всех ветеранов в команде величали "дядьками". Защитника Брукса Орпика теперь называете "батей", Сергея Федорова звали "папа Федс", - такие слова написали Овечкину родители. - Сергей Федоров - очень хороший хоккеист. Он учил организации, пониманию игры, всегда доходчиво объяснял, показывал на своем примере, каким должен быть хоккей высочайшего класса. Большая удача - обогнать такого мастера. Мы все уважаем наших замечательных хоккеистов - и Павла Буре, и Александра Могильного, и Игоря Ларионова… А то, что у тебя получилось всех обойти, да еще провести на 200 матчей меньше Сергея - это громадный труд и великое желание".

Фото: РИА Новости
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В письме сыну Татьяна и Михаил Овечкины выразили гордость за то, как Александр представляет Россию на Западе. Они подчеркнули, что игра их сына прямо доказывает: российский хоккей является лучшим в мире.

"Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в Северной Америке, никогда не забываешь свою Родину. Не обращаешь внимание на злых критиков, которые будут всегда. Но надо идти прямо, делать свое дело. Ты просто играешь в хоккей, получая от этого большое удовольствие, как в детстве. Это чувство всегда с тобой. Любовь к спорту, помноженная на труд. Многие другие в 33 года уже сдают. А ты держишь уровень, не снижаешь требований к себе. И доказываешь, что российский хоккей - лучший в мире", - сказано в письме, полный текст которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Александр Овечкин набрал рекордное очко в матче с "Ванкувером". Он оформил результативную передачу на Ти Джея Оши и помог своей команде выиграть со счетом 3:2. В текущем сезоне Овечкин лидирует в гонке бомбардиров, забросив 37 шайб в 52 играх.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин
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