Сенат Конгресса США одобрил во вторник подавляющим числом голосов

Законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" одобрен большинством голосов в сенате Конгресса США. За принятие 50-страничного документа высказались 77 человек, против - 23. Теперь законопроект отправлен на утверждение Палаты представителей Конгресса.

Правда, лидеры Палаты, контролируемой демократами, уже высказались за то, чтобы даже не рассматривать вопрос, не говоря уже о его поддержке. Демократы и прежде блокировали эту процедуру, поскольку отказались заниматься любыми инициативами, которые не касаются возобновления работы федерального правительства, напоминает ТАСС.

Данный законопроект, предложенный республиканцем Марко Рубио, предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против ЦБ этой страны. Рубио также предлагает ввести санкции против России и Ирана за оказание помощи САР.