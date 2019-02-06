США продолжат в Сирии борьбу с терроризмом вместе с другими странами

Войска США будут выведены из Сирии, но Соединенные Штаты продолжат борьбу с терроризмом в этой арабской республике. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с представителями стран, которые входят в международную коалицию, воюющую в Сирии с боевиками.

"Мы будем работать с [участниками коалиции] в течение многих лет..." - подчеркнул Трамп.

Он объяснил это проблемой терроризма, которая "превалирует сегодня", но со временем "будет все меньше, меньше и меньше", передает ТАСС.

При этом Трамп заявил, что хочет уже в ближайшее время встретить вернувшихся из Сирии американских военнослужащих, подчеркнув, что ждет этого "с нетерпением".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом и позволит стабилизировать обстановку на северо-востоке арабской республики.