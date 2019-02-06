Трамп анонсировал заключение ДРСМ на новых условиях

США готовы рассмотреть возможность заключения нового соглашения РСМД с расширением состава участников, заявил в ежегодном послании Конгрессу президент Дональд Трамп, сообщает радиостанция Sputnik.

Глава Белого дома вновь повторил тезис о том, что причиной выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) были "неоднократные нарушения" со стороны России. В тоже время он не исключал выработки улучшенного соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало и Китай.

"При нынешней администрации никто и никогда не будет извиняться за продвижение интересов Америки", - утверждал Трамп. Он настаивал на том, что американцы согласились ограничить свои ядерные возможности, однако партнеры нарушали ДРСМД.

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон рассматривает создание новейшей системы противоракетной обороны как важный фактор наращивания военной мощи. При этом на нужды армии на 2019 год выделены рекордные 716 миллиардов долларов.