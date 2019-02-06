Новости

Трамп анонсировал заключение ДРСМ на новых условиях 07:51
Сын Жака-Ива Кусто попросил освободить приморских косаток и белух 07:29
Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии 07:25
Прокуратура начала проверку после схода вагонов в Хабаровском крае 07:17
Овечкин стал самым результативным российским игроком НХЛ 07:10
Из Амурской областной больницы эвакуировали пациентов 06:50
Британский кабмин тайно собрался для обсуждения Brexit 06:41
Медведев утвердил порядок предоставления субсидий по нацпроекту "Культура" 06:38
Крейсер и сухогруз ВМС США столкнулись у восточного побережья страны 06:30
Вертолет МЧС вылетел к месту схода вагонов в Хабаровском крае 06:11
В Приамурье работников УФСИН осудили за превышение полномочий 05:58
Роструд напомнил, как будем отдыхать в феврале 05:52
СМИ озвучили дату встречи глав США и КНДР 05:45
Маленькую девочку на Камчатке насмерть придавило кухонной плитой 05:32
Помпео назначил спецпосланника по борьбе с антисемитизмом 05:28
ФСБ начало проверку расходования средств "Почты России" в Якутске 05:12
Guardian: Похищенный в 2012 году в Сирии британский журналист жив 04:50
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем 04:39
Взрыв произошел в метро Вашингтона 04:36
Пожар в деревянном бараке Хабаровска унес жизнь женщины 04:24
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей 04:17
В Азербайджане три человека пострадали в результате землетрясения 04:13
Греция захотела принять участие в "Турецком потоке" 04:01
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики 02:59
В США заявили о своевременном выводе войск из Сирии 02:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 07:51
Рубрика: В мире

Трамп анонсировал заключение ДРСМ на новых условиях

Текст: Александр Саможнев
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

США готовы рассмотреть возможность заключения нового соглашения РСМД с расширением состава участников, заявил в ежегодном послании Конгрессу президент Дональд Трамп, сообщает радиостанция Sputnik.

Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ

Глава Белого дома вновь повторил тезис о том, что причиной выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) были "неоднократные нарушения" со стороны России. В тоже время он не исключал выработки улучшенного соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало и Китай.

"При нынешней администрации никто и никогда не будет извиняться за продвижение интересов Америки", - утверждал Трамп. Он настаивал на том, что американцы согласились ограничить свои ядерные возможности, однако партнеры нарушали ДРСМД.

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон рассматривает создание новейшей системы противоракетной обороны как важный фактор наращивания военной мощи. При этом на нужды армии на 2019 год выделены рекордные 716 миллиардов долларов.

В мире США Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крейсер и сухогруз ВМС США столкнулись у восточного побережья страны
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
Трамп анонсировал заключение ДРСМ на новых условиях
Guardian: Похищенный в 2012 году в Сирии британский журналист жив
Греция захотела принять участие в "Турецком потоке"